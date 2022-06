Las chicas mandan en el atletismo montillano

Las hermanas Rocío y Maria del Mar Marqués Córdoba junto a Marta Cabello Priego, son las reinas del atletismo montillano

Origines comunes, destinos distintos

Si bien todas ellas han tenido o tiene alguna relación con el atletismo local, debido a su progresión deportiva y al nivel de exigencia que conlleva, han tenido que buscarse otros clubes que cubran su progresión y necesidades federativas.

Son los casos de Maria del Mar Marqués Córdoba que milita desde 2016 en el malagueño Trops-Cueva de Nerja, Marta Cabello Priego que engrosa las filas del vasco Saltoki Trikideak, mientras que Rocío Marqués Córdoba milita desde el 2021 en el cordobés Club los Califas.

Palmarés envidiable

Hablar de la familia Marqués Córdoba es hablar de atletismo puro, con sus progenitores Rafael y Rafi a la cabeza.

Familia deportistas donde los haya, siempre los puedes encontrar, tras la jornada laboral, en la pista de atletismo disfrutando de unos cuantos kilómetros de carrera continuada.

Por destacar los mas reciente, Rocío quedó primera en la XVIII Milla Popular Villa de Nueva Carteya, segunda en la VII Carrera Villa de Pedro Abad y participando en el Campeonato de Andalucía de Clubes.

Por su parte Maria del Mar:

VII Meeting Paco Sánchez Vargas de Granada, donde logró 4,47” en el 1.500, bajando 5 segundos a su MMP(mejor marca personal)

Campeonato de Andalucía de Clubes absolutos en Andujar, donde participó en el 3.000m obstáculos quedando primera, dándole el máximo de puntos al equipo.

Ya en la 2º jornada de liga, celebrada en Zaragoza, consiguió mejorar su MMP(mejor marca personal) en 3.000m obstáculos, parando el cronometro en 10,52»

La semana pasada en San Sebastián, consiguió bajar todavía más su tiempo en el 3.000 obstáculos hizo 10:45

Hoy mismo ha estado en el campeonato de España de 5.000m en ruta y quedando 11ª absoluta con un tiempo de 18,28”,

Con todo ello tambien tuvieron tiempo y energías para participar en la Fiesta de la cruz, donde recibieron sendos premios en el concurso de fotografía

Marta Cabello Priego, es la estrella emergente del atletismo local. Este año se proclamó con su club campeón de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón Primera División

Las ultimas participaciones han sido en el Triatlon de Marbella 2022, donde quedó 1ª de su categoría (la siguiente llegó 2 minutos después) y 2ª de la general a un solo segundo de la 1ª .

Destacando para futuro que la han convocado para la selección andaluza que este año es en Logroño días 25 y 26 junio.

Hechas a si mismas

No cabe duda que un entorno familiar favorable, una predisposición genética y las facilidades deportivas de vivir en Montilla ayudan a que cualquiera pueda practicar el atletismo a cualquier nivel.

Un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos. Debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza. Emil Zatopek

Pero no cualquiera saca tiempo de donde no hay, no descuida su entorno ni sus estudios, ni cambia la infinita oferta de distracciones que esta época ofrece.

Con clubes de fuera de Montilla, para conseguir los objetivos que ellas mismas se marcan, hay que tener esa mezcla de tesón, coraje, ánimo y entereza que hace que aunque caigas, te levantes, que cuando la impotencia se adueñe de tu alma, aprietes los dientes y continúes, ese querid@ amig@ es del material del que están hechos los verdaderos pilares de una sociedad.

Antonio Galán