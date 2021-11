La miopía del Gobierno Central castiga con sus mapas de valores al barrio del Gran Capitán

Los mapas de valores de las viviendas y terrenos elaborados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública castigan, entre otros, al barrio del Gran Capitán donde sitúan los precios mínimos de 960 €/m² Para entender este despropósito tenemos a Francisco S. Jiménez, Director Técnico de AECONOMI, que nos desgranará lo que nos puede afectar a los ciudadanos de a pié.

El pasado jueves 14 de Octubre, se publicaron los mapas de valores de todos los municipios del territorio nacional y entre ellos está el de MONTILLA. Estos mapas de valores han sido elaborados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y se encuentran en exposición pública hasta el 4 de noviembre para que se puedan formular alegaciones contra los mismos.

En dichos mapas se recogen los valores de referencia que van a constituir la base imponible del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sustituyendo al concepto indeterminado de “valor real” que hasta el momento era la base de dichos impuestos. Dicho de otro modo, a partir del 1 de enero de 2022 estos son los valores de referencia a efectos de impuestos cuando vayamos a comprar o heredar un inmueble aunque compremos muy por debajo de dicho valor.

La mayoría de la ciudadanía aún no es consciente del drástico cambio que introducen estos valores y de la importancia de los mismos. Desde AECONOMI nos hemos mantenido expectantes y muy atentos a todas estas novedades porque las pruebas piloto y los ejemplos que habíamos podido analizar nos hacía pensar que esto no iba a salir bien y finalmente hemos podido confirmar nuestros peores presagios y esto solo es el principio.

El ejemplo de nuestro Municipio, MONTILLA, no deja lugar a la duda y no podemos clasificar más que como “descomunal chapuza” la primera parte para la aplicación de estos nuevos valores.

De acuerdo con el nuevo mapa de valores en la Calle Ancha tendríamos uno de los valores de referencia más bajos mientras que los pisos en torno a la Plaza de Los Salesianos, del instituto Inca Garcilaso, Los Jacintos y hasta el final de Avda. Antonio y Miguel Navarro sería lo más caro de Montilla. No es necesario ser experto en valoración ni analizar mucho más para comprender que esto mapa no tiene nada que ver con la realidad del mercado de Montilla.

De acuerdo con este nuevo mapa de valores que será el que definirá base imponible a partir del 1 de enero de 2022 el “PRODUCTO INMOBILIARIO REPRESENTATIVO” en la zona del Barrio de las Casas Nuevas, desde Avda. Antonio y Miguel Navarro hasta la Avda de Andalucía, es la de un piso de 90 m² de calidad media y con 40 años de antigüedad sin reformas y estado de conservación normal. Ese piso de 40 años según el nuevo mapa tendría un valor de referencia de 960€ /m² lo que de acuerdo con los precios actuales de mercado y conforme a las € propias referencias que dice la Administración que ha usado, está muy por encima de la realidad.

No hay que entrar en mucho detalle, salta a la vista que quien ha elaborado el mapa de valores no conoce para nada Montilla y mucho menos su mercado inmobiliario. Pero no es un caso aislado de Montilla, lo mismo nos hemos encontrado en otros municipios en los que, como pasa en Montilla, la ponencia de valores catastrales está totalmente obsoleta.



Francisco S. Jiménez Jiménez

Director Técnico de AECONOMI