La Junta destina 14 millones a la renovación de la señalización y barreras de las carreteras de Andalucía

La Junta de Andalucía afrontará la renovación de la señalización de la red de carreteras autonómicas de Andalucía con un presupuesto de 14 millones de euros. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a concurso el contrato de señalización, balizamiento y sistemas de contención, que tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga y que supone una garantía de seguridad vial.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha remarcado la importancia “de unas intervenciones que pueden pasar desapercibidas, pero que son esenciales para la seguridad de nuestras carreteras”. “Cuidar de nuestra red viaria es cuidar de millones de personas que a diario se desplazan por Andalucía”, ha manifestado Rocío Díaz, que ha recordado que, además de estos contratos, el Gobierno andaluz cuenta este año 400 millones de euros para el mantenimiento de las carreteras, entre ellos un Plan de Asfaltado, dotado con 151 millones para la renovación de firmes.

Los contratos han aglutinado, por primera vez en la historia, todos los trabajos necesarios para la renovación de los elementos de seguridad de la carretera, como la instalación y reposición de señalización vertical, el pintado y eliminación de marcas viales, la instalación de barreras metálicas de seguridad o la sustitución y reposición de defensas. Igualmente, también abordarán la instalación de sistemas de contención y atenuadores de impacto, así como de pórticos, banderolas y carteles y guías sonoras. También renovarán el balizamiento y elementos retrorreflectantes.

Además, por primera vez, se han dividido por lotes, uno por provincia, para descentralizar el trabajo en cada territorio y en aras de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, e Contratos del Sector Público.

Por provincias, Almería tendrá un presupuesto de 1.161.272 euros; Cádiz cuenta con 1.444.440 euros; a Córdoba le corresponde 2.009.208 euros. Por su parte, el lote asociado a la provincia de Granada es de 2.294.786 euros, mientras que a la provincia Huelva le corresponde cerca de un millón (972.564). Por último, Jaén recibirá 1.887.630 euros y Málaga cerca de 1,7 (1.647.396), mientras que la provincia de Sevilla cuenta con un lote presupuestado en 2.582.700 euros. Este reparto responde como principal criterio el número de kilómetros de carretera autonómica existentes.

Las empresas interesadas en este contrato de renovación de señalización tienen hasta el próximo 20 de julio para presentar sus ofertas a través del portal electrónico de la administración andaluza (Sirec).