El día 20 de enero comenzó la huelga convocada por CTA en el Transporte Sanitario de la zona Sur de Córdoba, el motivo es la falta de pago de salarios a los trabajadores, el impago de las subidas salariales, la sobrecarga de trabajo e instalaciones inadecuadas en la espera de los servicios de transporte de los usuarios.

La huelga es seguida por el 100 por 100 de los trabajadores, aquellos a los que unos servicios mínimos excesivos, decretados por la Junta de Andalucía para ocultar el conflicto laboral, les permite manifestar su malestar con una empresa con incumple con la obligación primordial de pagar los salarios a sus empleados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que cada día privatiza más actividades de la Sanidad Pública andaluza, es responsable de garantizar que la atención que reciben los ciudadanos en los servicios de salud sean de calidad y que no sean afectados por la conflictividad laboral de los trabajadores de las empresas a las que les conceden las concesiones administrativas para prestas estos servicios.

Los trabajadores en huelga y CTA, que ha convocado esta huelga necesaria, quieren agradecer a las plataformas en defensa de la Sanidad Pública de Montilla, Montemayor y Puente Genil el apoyo que están prestando a los trabajadores del Transporte Sanitario en este conflicto y su defensa permanente por que la Sanidad siga siendo un derecho de los ciudadanos y que no se convierta en un negocio para el beneficio privado.

La huelga continuará hasta que los trabajadores no cobren los salarios atrasados y la empresa cumpla con todas sus obligaciones. El próximo jueves, día 23 de enero, se realizará una concentración en la puerta del ayuntamiento de Cabra y el próximo día 27 de enero, lunes, será ante la Delegación de Salud, en la avenida República Argentina de Córdoba, el motivo es que las administraciones son responsables de la prestación del servicio de salud a los ciudadanos, responsables de la actuación de las empresas que lo prestan y no pueden actuar como si fuera un problema ajeno en el que no tienen competencia

Si la Delegada de Salud en Córdoba no tiene capacidad para solucionar este conflicto debe dimitir o ser cesada, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no puede ser don Tancredo en este conflicto.



A por la delegación territorial de Salud

Tras manifestarse a las puertas del Ayuntamiento de Cabra esta semana, el próximo lunes 27 de enero a las 10:30, toca concentración frente a la delegación territorial de Salud, en la avenida República Argentina de Córdoba, de los trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario de la zona sur de la provincia de Córdoba, para que les oiga y vea bien.

CTA