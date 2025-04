Federico Cabello de Alba, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla ha desvelado los motivos que ha propiciado la propuesta del PSOE pidiendo a la Junta de Andalucía que acepte la condonación de la deuda autonómica y los motivos por lo que el Partido Popular ha votado en contra.

El resumen del texto de la propuesta socialista llevada a pleno y aprobada junto a su inseparable Izquierda Unida es:

El Gobierno de España ha adoptado una medida sin precedentes en favor de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas: la condonación de 83.252 millones de euros de su deuda, con el objetivo de aliviar la carga financiera y garantizar que los recursos públicos se destinen a fortalecer sanidad, educación, transporte público y políticas sociales.

Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada, con una condonación de 18.791 millones de euros, lo que representa casi la mitad de su deuda con el Estado. Además, esta medida supondrá para la Junta de Andalucía un ahorro de aproximadamente 140 millones de euros anuales en intereses, una cantidad que podría destinarse a reforzar los servicios públicos y la cooperación con los ayuntamientos.

Sin embargo, el Gobierno andaluz ha rechazado esta condonación, renunciando a un alivio financiero que facilitaría una mejor gestión de los recursos y permitiría atender las crecientes demandas de la ciudadanía. Esta postura no responde a criterios técnicos ni financieros, sino a una estrategia de confrontación política, que pone en riesgo una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de los andaluces y garantizar el fortalecimiento de la administración local.

En este contexto, desde el municipalismo defendemos que los recursos liberados con la condonación deben traducirse en una mejora tangible de la financiación y los servicios municipales, garantizando que esta medida beneficie de manera efectiva a la ciudadanía.

En contra

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dice que La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CC. AA. y un incremento en la Administración central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas.

En roman paladino quiere decir que los intereses al no computar en la regla de gasto y que la deuda es deuda, si no lo pagan las CCAA lo tendremos que pagar todos los españolitos de bien y como Cataluña se quiere ir de la caja única se iría limpia y el resto de los españoles, a pagar sus trampas, sus embajadas y sus vendedores de naciones ficticias.

Esta es una de tantas otras propuestas grandilocuentes que se lanzan desde nuestros plenos municipales hablando de generalidades que ni sirven ni crean nada para los montillanos…, bueno al menos para uno si ha servido.