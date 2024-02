La atención de partos en el hospital de Montilla está en peligro

Por mucho que hemos insistido, por mucho que en los distintos foros los técnicos han avisado de los problemas que veíamos venir, el SAS ha hecho caso omiso, le resbala la situación, le da igual los profesionales y por lo tanto, le da igual la repercusión que esto tenga en la población.

Durante este mes estamos contemplando como el hospital de Montilla se desmorona, y en el

último día vemos como nos precipitamos en el abismo. Facultativos trabajando sin contrato,

guardias que de un día para otro no se pueden cubrir porque no renuevan los contratos de

médicos dispuestos a trabajar, la llamada in extremis a otros compañeros ya de por sí

sobrecargados, y que tendrán que cancelar su actividad programada, es decir a cancelar

consultas, pruebas diagnósticas ya programadas e incluso quirófanos.

A día de hoy los servicios mas afectados son los de Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y

Urgencias. Conociendo al SAS, todavía puede empeorar y afectar a más servicios.

Como no han renovado los contratos de pediatras y ginecólogos, NO se podrán atender los

partos de la comarca, desaparecerá la hospitalización de niños y adultos y , como en el pasado, los partos, los niños y los adultos tendrán que ser derivados a Córdoba, eso solo si es que queda algún médico contratado en Urgencias que pueda hacer ese trabajo.

¿Tiene esta administración intención de convertir el hospital de Montilla en un ambulatorio? En Puente Genil ya casi lo han conseguido.

El SAS no acaba de asumir, a pesar de dos años de preparación, que tiene trabajadores en un

régimen laboral. Profesionales que llevan más de 20 años de servicio dedicados a sus pacientes y que ahora reciben un maltrato sistemático, pues no les están respetando su convenio colectivo.

Cuando se planteó la opción de pasar a un régimen estatutario, la administración publicó en el BOJA (https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/guia-laboral/integraciones/orden-21-de-julio-de-2023-sobre-el-procedimiento-de-integracion-de-las-extintasagencias) art. 8.1 “que se mantendrían en el mismo puesto de trabajo, rigiéndose por las condiciones establecidas en sus contratos de trabajo, en su convenio colectivo vigente y demás previsiones que resulten de aplicación conforme a la legislación laboral. Es decir a respetar, como así lo exige la ley, la normativa laboral, ya en la primera nómina no lo están cumpliendo, pues han negado el derecho a percibir los objetivos anuales mes a mes. La respuesta del SAS ante estos problemas es “que denuncien”, es decir, a gastar la pólvora del rey.

Creemos que la situación es grave, esto debería hacer reflexionar a algunos cargos, empezando por la consejera de salud, es el momento de facilitar que personas más capaces se hagan cargo y solucionen los problemas en vez de dejarlos pasar. No se puede permitir que el funcionamiento de una organización tan esencial como es el SAS dependa de la buena voluntad de los profesionales.

Solicitamos a la población que se una a esta petición de dimisión de los responsables de este deSAStre, su salud está en juego.

Lola Pablo y Eduardo Tello (SMA)