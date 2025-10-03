Inaugurada la 95 Exposición de Alfarería y Cerámica ENBARRO de la Rambla

La Rambla ha inaugurado esta mañana la 95 edición de su Exposición de Alfarería y Cerámica ENBARRO 2025, y que ha contado con la presencia del alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Diego Copé, y con la asistencia del presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Salces, los alcaldes de San Sebastián de los Ballesteros y Montemayor, además de otros cargos públicos e institucionales y patrocinadores de la feria.

Jorge Jiménez se ha mostrado orgulloso de que esta exposición, la Feria de Alfarería y Cerámica más antigua de España que inició su andadura en 1926, alcance casi con un siglo de vida, y que este año vuelve a convertir a La Rambla en el epicentro de la creatividad, la tradición y la innovación.

En esta edición ENBARRO regresa a las Naves de la Cerámica después de unos años fuera de este recinto por distintas circunstancias, entre otras el mal estado en que se encontraba la cubierta de este edificio que no garantizaba la seguridad de las personas en los distintos eventos que se realizaban. “Desde el Ayuntamiento nos comprometimos en hacer una reforma integral de estas Naves de la Cerámica, para devolverles su esplendor y sobre todo hacerlas seguras. No solo hemos reformado el interior de las naves, sino que también se ha renovado el patio para hacerlo más accesible, más cómodo y habitable”, ha afirmado el alcalde.

Jorge Jiménez ha dado la bienvenida a ENBARRO 2025 “donde se muestra lo mejor de la producción que se lleva a cabo en La Rambla. Durante todo el fin de semana vamos a contemplar piezas que nacen de la maestría de generaciones de alfareros rambleños y que se entrelazan con la visión renovadora de una nueva hornada de creadores y emprendedores que sigue creciendo con fuerza. En cada obra se une la destreza del barro, la delicadeza del pincel y la pasión de quienes, desde La Rambla, proyectan nuestra artesanía y nuestra industria hacia el mundo”, ha afirmado el alcalde asegurando que “no solo se exhibe la excelencia de nuestros talleres, sino que también demuestra que tradición y modernidad pueden caminar juntas”.

En su intervención al alcalde de La Rambla ha agradecido el apoyo y compromiso con esta Feria de Alfarería y Cerámica de la Diputación de Córdoba y su presidente Salvador Fuentes, de la Junta de Andalucía, y de las empresas y entidades patrocinadoras “cuyo respaldo año tras año refuerza nuestra feria y a este sector”, así como a la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

ENBARRO 2025

Del 3 al 5 de octubre, La Rambla acoge la 95ª edición de su emblemática Feria de Alfarería y Cerámica, un evento consolidado como referente nacional y como una cita imprescindible para los amantes del arte, la cultura y las tradiciones populares.

Durante tres días, más de 17 expositores locales presentarán sus obras en la zona de exposición y venta, donde el público podrá admirar y adquirir piezas únicas que reflejan la creatividad, la calidad y la tradición de la cerámica rambleña.

La feria incluye también talleres participativos dirigidos a todos los públicos, que permiten experimentar con el barro a través de actividades como el torno alfarero, el modelado manual y la decoración de piezas.

La Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única, donde tradición, arte y participación se dan la mano en uno de los municipios con mayor arraigo ceramista del país.