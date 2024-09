Gran victoria en Doña Mencía del Apedem/Montilla Senior

Este domingo ha dado comienzo la liga para nuestro equipo montillano Senior CD Apedem. Tarde apacible con condiciones meteorólogicas óptimas para el juego y disfrute de este deporte, sol y nubes, 25 grados, y sin viento.

A la expedición montillana que se desplazó al Campo Alcalde Juan Montes de Doña Mencía, le acompañó una comitiva compuesta por 70 aficionados que no pararon de animar al equipo amarillo, que esta vez lucía y estrenaba nueva equipación de color verde haciendo honor a los campos de vides y olivos de nuestra tierra y en conmemoración al 30 aniversario del Club Deportivo Apedem Montilla.

Con estos prolegómenos, la árbitra del encuentro Gómez Macías, ordenó el comienzo de la primera parte, 45 minutos dominados por el equipo montillano y que puso pronto el primero de la tarde en el marcador fue en el minuto tres, tras el saque de esquina y en jugada ensayada cuando Edu Castilla mandó el balón al fondo de la malla. Siguió el dominio del juego por parte de los de Xexu Polonio y no tardó en llegar el segundo de la tarde, minuto 15 en falta desde fuera del área y de nuevo Edu Castilla lanza un misil teledirigido a la escuadra que hizo inútil la estirada del portero local.

Los jugadores de Apedem disfrutaban y tocaban con facilidad y con mucho sentido, sin embargo en uno de los pocos acercamientos de los mencianos al área con disparo rudo y sorprendente acorta distancias, 1-2. Lejos de amilanarse el equipo vinícola sigue acercándose a la portería local con sentido y creando ocasiones, hasta que llegó el tercero, esta vez fue el más listo de la clase, Alex de la Cruz que tras un saque de banda que generó un barullo dentro del área, presiona a la zaga menciana y se lleva el balón para marcar a placer. Corría el minuto 30 cuando ocurrió esto, pero aún hubo alguna ocasión de gol más, e incluso un gol anulado de nuevo a Alex de la Cruz. Enorme primera parte la que Apedem ofreció a su público.

Si mucho hubo que contar en la primera parte…, la segunda no hubo tanto, los locales salieron a intentar enmendar el resultado, intentaron y consiguieron durante más de media hora dominar al equipo montillano, pero no tuvieron acercamientos a la portería de Carlos, que debutaba en liga al sustituir a Román.

Los minutos fueron pasando, el partido se puso bronco, con alguna falta más de la cuenta, y que, a mi juicio, con un excesivo uso de las tarjetas mostradas a ambos equipos por parte de la colegiada Gómez García.

Las fuerzas del equipo local fueron mermando al no conseguir resultado y de nuevo Apedem se fue haciendo con el partido, de nuevo Alex de la Cruz marcó a falta de pocos minutos para el final del tiempo reglamentario. Todavía hubo tiempo para disfrutar de unos brillantes últimos minutos del equipo montillano que incluso pudo marcar algún tanto más.

Final del partido 1-4, y que da como resultado la primera victoria liguera de este año.

El mister transmite: “que son tres puntos y que todo suma, ya es pasado y toca pensar en la semana que viene, recibiremos al Peñarroya en nuestro Estadio, muchas muchas gracias a la afición y espero hagamos un fortín en nuestra casa. “

Manuel Mediavilla