Francisco Solano Jiménez de la Torre recoge el título de Cofrade de Honor de la Cofradía de María Santísima de Gracia Coronada

El pasado, 17 de agosto de 2025, la Cofradía de María Santísima de Gracia Coronada otorgó el título de Cofrades de Honor a la Jefatura de la Policía Local junto a la Guardería Rural de Benamejí, un reconocimiento merecido por su entrega, profesionalidad y vocación de servicio.

La Cofradía de María Santísima de Gracia Coronada ha otorgado el título de Cofrades de Honor en homenaje a su dedicación y compromiso excepcionales en el servicio a la Cofradía y durante las Fiestas en Honor de María Santísima de Gracia Coronada.

El montillano Francisco Solano Jiménez de la Torre, Jefe de la Policía Local de Benamejí desde hace 3 años, recogía este honor en nombre propio así como para todos los miembros presentes y pasados que han compuesto la Jefatura de Policía de Benamejí, lo que constituye no solo un reconocimiento a su labor, sino un recuerdo especial a los que ya no se encuentran en activo y a aquellos que ya nos dejaron.

Desde la Cofradía han querido agradecer profundamente su incansable labor y entrega, garantizando la seguridad y bienestar de todos. Juntos, continuamos construyendo un pueblo más seguro y solidario, guiados por los valores de justicia y amor al prójimo.

Por su parte Francisco Solano Jiménez, nos ha declarado que la Virgen de Gracia Coronada es la patrona de la villa y alcaldesa perpetua de Benamejí, siendo la imagen a la que más veneramos y de mayor devoción. Es un orgullo llevar este título como Hermano de Honor de la Cofradía, es para que nos entiendan nuestros paisanos, como la Virgen de la Aurora o San Francisco Solano.

Los Benamejicenses tienen especial fervor y pasión por la Virgen de Gracia y la verdad que es una satisfacción el que me hayan nombrado “Hermano de Honor”, en tampoco poco tiempo que llevo por Benamejí como Jefe de la Policía. Realmente fue un acto bastante emotivo, lleno de alegría e ilusión, unos de los mejores de mi carrera profesional.

Benamejí es un pueblo de buenas gentes, de gente llana de corazón y trabajadora; a los que venimos de fuera con buena fe y con ganas de ayudar, pues la verdad es que el pueblo te acoge con los brazos abiertos…

Símbolo de ese cariño entre Francisco S. Jiménez y Benamejí es que se hizo hermano de la Cofradía desde el minuto cero. Una virgen preciosa, una imagen muy bonita y que llega, que llega y que llena y ya te digo que le tengo especial devoción. ¡Viva mi “virgencita” de Gracia!

Este reconocimiento, vínculo entre instituciones y ciudadanía, refleja la importancia de trabajar unidos por un Benamejí más seguro, solidario y lleno de valores.