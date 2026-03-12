Fondos NextGenerationEU mejoraran 18 fuentes con una inversión de 325.000 euros

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística y financiado con fondos NextGenerationEU, contempla actuaciones en 18 fuentes con una inversión de 325.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana en la Fuente Nueva el inicio de las obras para la recuperación y puesta en valor de las fuentes públicas del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, que contempla intervenciones en un total de 18 fuentes municipales.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que el proyecto supone un avance importante en la recuperación del patrimonio natural del municipio. “Venimos actuando en nuestras fuentes desde hace años, pero el proyecto que aquí queremos desarrollar con el Plan de Sostenibilidad Turística es bastante más ambicioso. En esta ocasión se trata de incrementar el agua que llega a las fuentes, intentando recuperar el venero natural que históricamente las alimentaba o, si no es posible, poner en marcha sistemas de drenaje que permitan reconducir el agua de lluvia hacia ellas”, ha señalado.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Antroju, S.L., con un presupuesto de 325.000 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. El proyecto contempla, además de la restauración y adecentamiento de las fuentes, diferentes actuaciones destinadas a mejorar su capacidad hídrica y su adaptación a las condiciones climáticas actuales.

La concejala de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, ha destacado que el proyecto plantea una intervención integral que permitirá conservar y poner en valor estos elementos del patrimonio natural montillano. En palabras de la edil, “esta actuación nos permite avanzar en la conservación de nuestras fuentes y de su entorno, incorporando medidas que favorecen una gestión más sostenible del agua y que ayudan a adaptarnos a los efectos del cambio climático”.

Entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos de limpieza y retirada de lodos en piletas y abrevaderos, reparación de revestimientos y elementos de piedra, sustitución de caños por piezas de bronce y renovación de paneles informativos y señalización. Asimismo, se realizarán labores de limpieza y desbroce en el entorno de las fuentes, junto con actuaciones de jardinería mediante la plantación de especies autóctonas y de fácil mantenimiento.

El proyecto contempla igualmente la recuperación o mejora de los veneros originales de las fuentes siempre que sea posible. En aquellos casos en los que esta opción no resulte viable, se planteará la captación de nuevos recursos hídricos o la implantación de sistemas de drenaje sostenible para recoger y almacenar aguas pluviales que permitan complementar el suministro hídrico de las fuentes.

Durante su intervención, Rafael Llamas ha subrayado que esta actuación forma parte de un conjunto de proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística que se están desarrollando en el municipio. “Con esta licitación prácticamente culminamos la puesta en marcha de las principales obras del plan, que incluyen también la recuperación del Parador como centro de visitantes y Museo del Vino, la mejora de senderos peatonales, actuaciones de movilidad sostenible o el impulso de nuevas herramientas de promoción turística”, ha explicado.

El alcalde ha añadido que esta intervención permitirá además reforzar la promoción de las rutas de las fuentes de Montilla. “Hace años editamos un cuaderno de campo con tres rutas señalizadas que permiten recorrer prácticamente todas las fuentes del municipio. Con motivo de estas obras se mejorará la señalización y relanzaremos estas rutas para que el turismo pueda conocer mejor este patrimonio natural”, ha concluido Rafael Llamas.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se destaca que esta actuación permitirá conservar y poner en valor uno de los elementos más característicos del patrimonio natural montillano, integrándolo además en la estrategia municipal de desarrollo turístico sostenible y en la mejora de los espacios naturales del municipio.