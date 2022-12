En 2023 se fijarán las bases para la transformación estructural del Sistema Sanitario Público de Andalucía

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha animado a todos los directivos del SAS (Servicio Andaluz de Salud), reunidos en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, a “afrontar el reto de transformar el Sistema Sanitario Público de Andalucía en los próximos cuatro años, con cambios estructurales que marcaremos en 2023”.

García, que ha clausurado las III Jornadas de Directivos del SAS, ha incidido en que, “dentro del Contrato-Programa, vamos a marcar objetivos muy concretos y medibles, especialmente en las áreas de Salud Mental, Cronicidad, Promoción y Prevención, para que demos un avance a la estructura y la cimentación de estos servicios que supongan una transformación del Sistema Sanitario Público de Andalucía”. “Ha llegado el momento de actuar y de tomar decisiones sin complejos, de manera que fijemos los cimientos de esta transformación”, ha subrayado.

La titular de Salud y Consumo, que ha asegurado que “los equipos directivos del SAS se dejan la piel para que nuestra sanidad llegue a los máximos de excelencia y calidad, pese a las muchas dificultades y problemas”, ha agradecido “el trabajo, el tesón y el esfuerzo que hacen 365 días al año, 24 horas al día, como todos los profesionales del sistema”.

Catalina García, que ha incidido en la importancia de la coordinación y el orden para conseguir muchos objetivos y alcanzar la calidad deseada, que no podemos dar por hecha”, ha pedido “respeto y coordinación entre el hospital y la atención primaria”. “Aprendimos mucho en la pandemia: no existen barreras ni departamentos estancos, podemos trabajar todos perfectamente coordinados”, ha asegurado. Por lo que, esperanzada “en que esto no se pierda”, ha recordado que “el sistema es uno y único y estamos obligados a la coordinación perfecta”.

La consejera ha abundado en algunos asuntos concretos, como la necesidad de “hacer mucha pedagogía desde la Atención Primaria” para que los candidatos a los cribados de cáncer no los rechacen por no tener síntomas, porque, ha incidido, “el objetivo del cribado es precisamente este: detectar el cáncer antes de que de la cara”.

Finalmente, García ha agradecido la colaboración de todas las consejerías de la Junta de Andalucía que lograr la renovación de los 12.000 profesionales que llegaron al SAS como refuerzo Covid. “Todo el Gobierno ha entendido que se trataba de una necesidad y, a costa de sus presupuestos, hemos conseguido un aumento del nuestro para poder seguir contando con ellos”, ha explicado.

La consejera, que ha señalado que “Salud y Consumo está reconocida como la consejería que mejor ejecuta los fondos recibidos de la Unión Europea, con los que hemos hecho una revolución en infraestructuras y renovación de las tecnologías”, ha concluido que “tenemos muchos problemas, pero aquí estamos el batallón de un ejército para solucionarlo. Sigamos trabajando por los andaluces”.