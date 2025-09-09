Empresarias en ruta llega a Montilla

Esta mañana ha llegado la caravana Empresarias en Ruta, una iniciativa financiada por la Diputación de Córdoba para poner en contacto a empresarias de la provincia mediante reuniones de trabajo

A pesar de los avances, las mujeres representan solo un 34,27% de la actividad empresarial de Andalucía según los datos del tercer trimestre de 2023 en Andalucía.

La Diputación de Córdoba, trabaja desde distintos ámbitos para fomentar el autoempleo y la formación de las mujeres de la provincia visibilizando la importancia de las redes empresariales donde puedan conectarse y potenciar el talento femenino y las iniciativas emprendedoras.

Lo que comenzó en 2021 como una propuesta ilusionante de conexión entre mujeres empresarias de distintos municipios, hoy se ha convertido en una red sólida, dinámica y estratégica, que impulsa el talento, promueve el liderazgo femenino y fomenta el desarrollo económico con perspectiva de igualdad.

Pero Empresarias en Ruta 2025 es mucho más que una agenda de actividades. Es un programa con un enfoque integral, que apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la creación de comunidad. Este año damos un salto cualitativo gracias a varias novedades:

Incorpora una plataforma digital, donde cada empresaria podrá tener su perfil, compartir sus servicios, generar alianzas y acceder a recursos formativos de forma continua.

Crea una guía empresarial viva, un repositorio de experiencias, buenas prácticas y contactos que nos ayudará a seguir conectadas más allá de los encuentros presenciales.

Diseña encuentros que no son convencionales: dinámicos, cercanos, pensados para inspirar y generar oportunidades reales.

Este año, Empresarias en Ruta llega a 11 municipios cordobeses, en cada uno de ellos celebraremos una jornada que incluirá desayunos colaborativos, visitas a empresas lideradas por mujeres y encuentros de networking donde las protagonistas serán las empresarias locales y su potencial transformador.

Próximas citas

MÁLAGA – (netwoman andalucia) – SEPTIEMBRE

PRIEGO – OCTUBRE

PEÑARROYA – OCTUBRE

BAENA – NOVIEMBRE

LUCENA – NOVIEMBRE

MONTORO – DICIEMBRE

