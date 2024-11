El primer contingente de ayuda montillana llega a Valencia

Voluntarios de ONG SOS AYUDA SIN FRONTERAS entre los que destaca la presencia del contingente montillano capitaneado por David Pino y su grupo de rescate canino, toman posiciones en la devastada PAIPORTA tras el paso de la Dana mientras que la primera caravana de enseres de llego esta mañana

SOS AYUDA SIN FRONTERAS llevan desde ayer y preguntado por Montilla Abierta por la situación que se han encontrado, en palabas del experimentado David Pino Bueno…Un día intenso de trabajo junto a nuestro equipo ONG SOS AYUDA SIN FRONTERAS, además de profesionales, voluntarios y vecinos…Mi definición de esta tragedia es fácil ZONA DE GUERRA o APOCALIPSIS, no os podéis imaginar lo que hay aquí……Hoy hemos estado trabajando en la ZONA CERO, PAIPORTA (VALENCIA)… concretamente desde el PMA nos han encomendado batir las calles, casas, bajos, etc del casco antiguo, donde todavía no ha llegado ayuda, y los vecinos trabajan y se auxilian como pueden (sin apenas comida, luz, ni agua)… Nosotros también le hemos llevado lo que podíamos.



En referencia a nuestro trabajo como Guías caninos, tanto Bruno Sarmiento (Narumi) y un servidor (Vasko), hemos trabajado a primera hora junto a Policía Judicial y Forenses, donde finalmente se descartaron las zonas marcadas…Señalar, que uno de nuestros perros marco un bajo de edificio anegado de agua (mañana o pasado se verán los resultados, pero no pinta bien), ha señalado Pino

El resto del equipo estuvieron montando nuestro PMA en el Mercadona, o mejor dicho lo que queda de el, y además de quitar barro, estuvieron bombeando el agua del aparcamiento subterráneo con 5 metros….muchos vehículos en el interior y no sabemos lo que nos vamos encontrar mañana….

La verdad que hoy me he dado cuenta realmente lo poco preparada que está nuestra España para este tipo de MAGNITUD DE CATASTROFES, nadie se ha dado una vuelta por estos barrios, esto es de locos…las familias pidiéndonos que por favor avisáramos para que mañana fueran a quitar las montañas de coches y coches apiladas

Hoy nos vamos a la cama con lágrimas en los ojos por lo visto y lo vivido…muy, muy duro.. y saber qué un piloto de dron que había trabajado en el río está tarde cuando llevaba 80 cadáveres, comenta que dejó de contar….la realidad supera la ficción.. pero nosotros muy satisfechos con el trabajo bien hecho… señalaba anoche un exhausto David Pino

Tres furgonetas de ilusión y esperanza

Esta mañana empezaron a desembarcar las tres furgonetas llenas de ropa, útiles de limpieza, de aseo personal, pañales, potitos…., que la Hermandad Pontificia del Santo Entierro, la Asociación La Lengua al Palo y la Hermandad Salesiana de la Juventud consiguieron reunir ayer en tiempo récord, gracias la colaboración de un nutrido grupo de voluntarios asi Lucas ROJAS, MRW Montilla y Grupo CJM