El presidente de CEOE pide moderación y generar confianza en la Asamblea General de los empresarios españoles

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido volver a un clima de serenidad y moderación, así como generar confianza, para que las empresas puedan operar en un escenario propicio y garantizar así el buen funcionamiento de la economía.

Así lo ha recalcado durante su discurso de clausura de la Asamblea General 2024 de la Confederación, que se ha celebrado este martes en el auditorio de Mutua Madrileña en Madrid.

“Lo que más nos preocupa y nos ocupa en este momento es la confianza”, ha afirmado Antonio Garamendi, que ha añadido que “sin confianza no hay economía, y sin economía no hay país. Si no contamos con un entorno predecible, desde el punto de vista político y, sobre todo, legislativo, las empresas no podemos operar”.

El presidente de las empresas españolas ha planteado la fórmula que, en su opinión, da como resultado la confianza: “Estabilidad política + seguridad jurídica + estabilidad regulatoria + calidad de la norma = confianza”, ha concluido, al tiempo que añadía que “cambiar las reglas del juego en mitad del partido, como ha ocurrido al modificar la estructura de la negociación colectiva o como ha planteado el Ministerio de Trabajo con el límite máximo de la jornada legal, por cumplir pactos políticos, es sencillamente gobernar contra las empresas”.

La Asamblea, que tiene lugar anualmente, ha tenido la palabra ‘Confianza’ como leitmotiv de este encuentro empresarial, como punto de partida y condición necesaria para que las empresas puedan seguir realizando su aportación a la sociedad en términos de creación de riqueza, empleo y bienestar.

En relación con los temas en debate actualmente en el diálogo social, como es la reducción de la jornada máxima legal aludida, Antonio Garamendi ha asegurado que desde CEOE “seguimos dispuestos a dialogar en torno a una mesa de negociación, pero no a decir siempre sí”, y ha recordado el mandato constitucional que emana del artículo 7 de la Carta Magna tanto para los sindicatos como para las asociaciones empresariales, de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

“Nosotros no tenemos que pedir un sitio en el diálogo social, porque nosotros hemos construido el diálogo social junto con los sindicatos”, ha recalcado el presidente de CEOE.

Antonio Garamendi ha reiterado que “la actividad privada es la principal fuente de creación de riqueza y de empleo”, y ha recordado la capacidad de las empresas “de hacer avanzar a nuestro país siempre que nos dejan”, asegurando que los empresarios se sienten “responsables de la construcción diaria de este país”.

“Somos el motor y la clave de la economía del país”

Antonio Garamendi ha puesto en valor los 47 años transcurridos desde la creación de CEOE en 1977, “coincidiendo con el nacimiento de nuestra democracia”, una organización que “aúna la voz de todos los que defendemos con pasión los intereses de las empresas”, y ha hecho un llamamiento a mantener la serenidad y la moderación “si queremos que el país funcione”. El presidente de CEOE ha insistido: “Somos el motor y la clave de la economía del país”.

Plan de Acción de CEOE 2024

Durante la Asamblea General, que ha estado precedida de una reunión ordinaria de la Junta Directiva de CEOE como marcan los Estatutos, se ha presentado el Plan de Acción de la Confederación correspondiente al presente ejercicio, que incluye los programas y planes de actuación de sus órganos consultivos y de estudio, un total de 26 comisiones y consejos con los que cuenta CEOE.

Asimismo, la Asamblea General ha aprobado la memoria de actividades del ejercicio 2023, así como las cuentas del pasado año y los presupuestos para 2024.