El Montilla C.F. se asoma a la zona de ascenso gracias al trabajado triunfo de los hombres de Isaac Cuesta por dos tantos a tres ante el San Fernando “B”, los montillanos mostraron su capacidad de gestión en los momentos delicados del encuentro para alcanzar una victoria que deja a tan solo tres puntos los puestos de privilegio.

La contienda comenzó con varios cambios en el once titular vinícola con respecto a la jornada anterior. Rafa Martínez, Tate, Carlos Serrano, Sabariego y Hugo Navarro formaban parte del esquema inicial de los montillanos, mostrando el técnico visitante una serie de variantes que no afectaron a los suyos. Con una buena presión a la salida de balón del conjunto isleño, el Montilla presionaba a un San Fernando que no era capaz de pasar a terreno foráneo. Fruto de ello, los auriverdes tuvieron la primera ocasión a los seis minutos de juego, en un balón de Tate al área que Juanito recogió y con un disparo ajustado obligó a intervenir al cancerbero local para mandar el esférico a córner. En la jugada posterior, llegó el cero a uno. Juanito colocó un centro al área, la defensa rechazó el balón y Tate, con un disparo raso, anotó el gol.

El San Fernando buscó una rápida reacción, con varios balones a la espalda de la defensa vinícola que solventó con dificultades la retaguardia visitante. Con el paso de los minutos, el encuentro entró en una fase más pausada, sin acciones en ataque y con más lucha en la medular que juego.

Llegados al minuto 21, el San Fernando tuvo su primera ocasión en un remate desde la frontal de Chata que se marchó cerca de la meta montillana. Instantes después, el Montilla asestó su segundo golpe. Una contra permitió a Sabariego realizar un pase al área chica que Juanito, en boca de gol, conectó con la red. Corría el minuto 27 de encuentro. Un tanto muy celebrado por los aficionados desplazados a San Fernando que veían a los suyos ampliar la ventaja y acercarse a un nuevo triunfo. De ahí al descanso, una falta que blocó Rafa Martínez con una buena intervención y el manejo de los tiempos por parte de los vinícolas sería lo más destacado. Con cero a dos en el marcador, el colegiado señaló el camino de los vestuarios.

Tras el descanso, el filial isleño dio un paso al frente. Una nueva intervención de Rafa Martínez a un remate de cabeza de Sergi evitó el gol local. Pese a ello, tres minutos después el conjunto azulino consiguió su objetivo. Una jugada combinativa concluyó en un remate de Doblado que se coló por alto en la meta vinícola. Era el uno a dos a los 53 minutos de partido. Como era de esperar tras el tanto, al Montilla le tocó sufrir. Un San Fernando envalentonado buscó con descaro la portería vinícola, aguantando con todo los auriverdes.

Sin embargo, nuestro equipo tuvo la paciencia suficiente para esperar su momento y Juanito, en un lanzamiento que sacó bajo palos la defensa, a punto estuvo de volver a poner tierra de por medio. Posterior a dicha ocasión, Sergio Heredia entró en el terreno de juego, siendo protagonista al instante.

Tate peleó un cuero dividido, abrió el juego a la banda derecha y Heredia, con una brillante internada en el área se plantó en el mano a mano con el guardameta para batir con un disparo cruzado al cancerbero y poner el uno a tres en el marcador a los 71 minutos de juego. Los vinícolas volvían a tomar oxígeno, mostrando un excepcional instinto de supervivencia en los momentos más complicados. Ambos banquillos siguieron moviendo ficha, buscando objetivos bien distintos. El Montilla quería mantener la calma, mientras, el San Fernando buscaba seguir agitando el partido. Le salió la jugada mejor a los isleños, que volvieron a meterse en el encuentro en el minuto 77. Miguelito con un disparo cruzado desde la frontal ante la pasividad visitante mandó el balón al fondo de las mallas. Era el dos a tres.

La recta final no fue apta para cardíacos. El esférico se movió de un lado a otro del terreno de juego. Nadie conseguía el control y el carrusel de acciones en ambas áreas deparó un escenario de vértigo. Pudieron los nuestros a la contra sentenciar en varias ocasiones, mientras, el San Fernando tuvo en un remate de Pablo López que se marchó rozando el poste su opción más clara. Con seis minutos de añadido, el desenlace se hizo esperar demasiado. Por suerte para los intereses vinícolas, los tres puntos se consumaron a su favor.

La próxima jornada, el conjunto montillano volverá a disfrutar de su afición en un interesante encuentro ante la Unión Balompédica Lebrijana, sexto clasificado y en la pelea por la zona alta de la clasificación. Todo ello a las 12.30 del mediodía.

Club Deportivo San Fernando “B” 2-3 Montilla Club de Fútbol

C.D. San Fernando “B”: Juan, Nacho, Escobar, Vidal, Diego Doblado, Lacida, Sergi, Chata, Henri, Miguelito y Fran Guerrero. También jugaron: Mario López, Pablo López, Guille, Collantes, Denis y López.

Montilla C.F.: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Tate, José Carraña, Gorka, Tena, Carlos Serrano, Sabariego y Hugo Navarro. También jugaron: Navas, Sergio Heredia, Fraile, Antonio Luque, Pedro Crespín y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Tate (m.7); 0-2 Juanito (m.27); 1-2 Diego Doblado (m.53); 1-3 Sergio Heredia (m.71); 2-3 Miguelito (m.77).

Árbitro: Ballesteros Peralta, Javier (Sevilla). Amonestó por los locales a Sergi. En el bando visitante sería amonestado Pedro Crespín.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Bazán, de la localidad gaditana de San Fernando, ante unos 150 espectadores.