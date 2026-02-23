El Día de Andalucía se nombrará del Estadio Municipal como Miguel Navarro Polonio

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana la programación con motivo del Día de Andalucía, que se desarrollará a lo largo de toda la semana con actividades culturales, musicales, deportivas e institucionales, culminando el sábado 28 de febrero con el acto oficial en la Casa Consistorial y el nombramiento del Estadio Municipal como Miguel Navarro Polonio.

El sábado 28 de febrero a las 12:00 horas en el Ayuntamiento, donde se procederá al izado de la bandera e interpretación del Himno de Andalucía, se dará lectura a artículos del Estatuto de Autonomía y se tendrá un recuerdo especial para los montillanos y montillanas que residen fuera de la localidad.

El nombramiento del Estadio Municipal con el nombre de Miguel Navarro Polonio, tendrá lugar el propio 28 de febrero a las 14:00 horas, tras una mañana de actividades deportivas en el recinto.

El jueves 26 de febrero, a las 12:00 horas, la inauguración de la exposición “Málaga y sus pueblos” en la Casa de las Aguas, dentro del ciclo anual dedicado a las provincias andaluzas. La directora del centro, Elena Bellido, realizará una visita guiada por la muestra bibliográfica.

En el apartado musical, el 28 de febrero tendrá lugar el tradicional pasacalles de la Banda Pascual Marquina, que partirá desde su sede y recorrerá distintos enclaves de la localidad hasta llegar al Ayuntamiento para participar en el acto institucional. Como novedad este año, la banda de iniciación se unirá a la formación principal para interpretar el Himno de Andalucía.

Además, esta semana ya han comenzado las actividades con el concierto de la banda de iniciación Pascual Marquina y continuará con una audición del Conservatorio de Música en el Teatro Garnelo, este martes 24 de febrero a las 18 horas. El viernes previo al Día de Andalucía se celebrará la 40ª edición del homenaje al flamenco, este año con la voz de Pedro el Granaíno y la guitarra de Patrocinio Hijo, en colaboración con la Peña Flamenca El Lucero. La cita musical será en el Teatro Garnelo a las 21 horas.

Durante todo el fin de semana del Campeonato de Andalucía de Bádminton en categorías sub-11 y absoluto, una cita que atraerá a deportistas y familias de toda la comunidad autónoma. Asimismo, el domingo 1 de marzo se celebrará, como novedad, un Campeonato de Andalucía de Duatlón de menores en el polígono de Jarata, organizado por el Club Deportivo Gran Capitán.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a la ciudadanía a participar activamente en esta programación diseñada para conmemorar una fecha clave en la historia de Andalucía, reforzando el sentimiento de identidad, convivencia y orgullo andaluz.