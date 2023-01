El Club de Ajedrez Salesianos Montilla consigue clasificar a 11 ajedrecistas tras Encinarejo

En la Caseta Municipal Cipriano Martínez Rücker de la localidad cordobesa de Encinarejo, un nutrido grupo de ajedrecistas del Club de Ajedrez Salesianos Montilla disputaron los distintos campeonatos provinciales de menores de ajedrez por edades que durante todo el fin de semana pasado se jugaron.

En el torneo se estableció el sistema fue Suizo a 6 rondas para todas las categorías mientras que el ritmo de juego fue de 35 minutos con incremento de 10 segundos por jugada en categorías sub 8 y sub 10, mientras que en las categorías sub 12, 14 y 16, el ritmo de juego fue de 50 minutos con incremento de 10 segundos por jugada.

Los jóvenes ajedrecistas del club hicieron una muy buena actuación en las distintas categorías, clasificándose para el Campeonato Andaluz de ajedrez de menores.

Los clasificados fueron:

Categoría sub 8: 2º clasificado Pablo Medina. 3º clasificado Antonio Castro. 6º clasificado Pablo Casado.



Categoría sub 12 femenina: 2º clasificada Luz María Heredia.



El equipo contará con siete participantes más en el Campeonato de Ajedrez Andaluz por edades gracias a que la delegación lo ha concedido al Club por ser el equipo revelación de la temporada, lo que da un total de 11 clasificados.

El Club de Ajedrez Salesianos Montilla agradece a todos los participantes que han jugado los campeonatos su compromiso y entrega con el mismo.

Antonio Galán