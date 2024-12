El Ayuntamiento de Montilla ha recepcionado este lunes las obras del comedor escolar del CEIP San José, una intervención en la que ha invertido unos 45.000 euros para transformar el antiguo salón de actos en un espacio de cocina, comedor, vestuarios y almacén con capacidad simultánea para medio centenar de comensales.

En su visita a las nuevas dependencias, el alcalde montillano, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde de Obras, Raquel Casado, junto al redactor del proyecto, Francisco Ponferrada, han explicado que la actuación ha consistido en mejorar lo existente en cuanto a instalaciones, ventilación y climatización, y en dar respuesta a la normativa respecto a revestimientos, zócalos y accesibilidad para salvar la estructura de escalones existentes en la parte exterior del edificio al ser un colegio construido en distintos desniveles.

Con la firma administrativa de la finalización de las obras, todo queda listo ya para la ubicación en este espacio del comedor escolar del CEIP San José, un servicio que la Consejería de Desarrollo Educativo y la comunidad escolar ponía en marcha a finales de septiembre gracias al ofrecimiento y adaptación de un salón municipal, ubicado en la parte trasera del Ayuntamiento de Montilla, a escasos metros del colegio.

“Desde el Ayuntamiento siempre hemos entendido que todas las familias de Montilla deben tener las mismas oportunidades de acceder a colegios con comedor y aunque estas obras corresponden hacerlas a la Junta de Andalucía no podíamos esperar más a que este colegio no ofreciera el servicio por carecer de los espacios oportunos”, ha explicado el alcalde, que ha remarcado que “la ciudadanía no entiende de competencias entre administraciones, sí de instituciones competentes” avanzando que ya se ha encargado el proyecto técnico de las obras en el CEIP Beato Juan de Ávila donde el Ayuntamiento también asumirá los costes de la construcción del comedor de cara a su puesta en funcionamiento el próximo curso.

Finalizada la intervención, el Ayuntamiento montillano confía en que la empresa adjudicataria del servicio de comedor realice los traslados oportunos del material del comedor y la instalación de los nuevos equipos durante las vacaciones de Navidad a fin de que las nuevas instalaciones puedan entrar en servicio el primer día del segundo trimestre del curso escolar, en enero.

En relación a este colegio San José, Rafael Llamas ha vuelto a recordar, ante los medios de comunicación, que la comunidad escolar del colegio sigue esperando la cubrición de la pista deportiva para su uso como gimnasio, “una obra que la Consejería de Desarrollo Educativo aseguró que estaría para 2022”. En similares términos, el alcalde se ha referido a la otra gran actuación anunciada “pero sin ejecutar” por el Gobierno andaluz en relación a la mejora estructural del CEIP Beato Juan de Ávila.