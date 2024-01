Doñana recibirá quince millones para cuidado, conservación y prevención de incendios

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado esta semana la inversión de cerca de 15 millones de euros en diversos programas en el Espacio Natural de Doñana.

Los fondos se destinan al mantenimiento de la biodiversidad y los hábitats naturales, así como al cuidado y conservación de esta joya natural. Una parte de estos fondos, seis millones de euros, suponen la primera ejecución del Acuerdo por Doñana que la Junta ha firmado con el Ministerio de Transición Ecológica, mientras que otros 8,7 millones de euros son inversiones añadidas a este programa para el Espacio Natural.

Fernández-Pacheco ha detallado que estas inversiones se dividen en dos grandes bloques. El primero, con un importe de 8,7 millones de euros, incluye los trabajos de carácter preventivo ante el riesgo de incendios y control de efectos externos. Se están llevando a cabo desde 2021 y finalizan en este mes de enero con una inversión media anual de 2,3 millones de euros. Se están realizando cortafuegos, desbroces preventivos y otro tipo de trabajos selvícolas de cara a proteger y potenciar la biodiversidad de la zona, así como intervenciones para la mejora de los hábitats incluidos en la Red Natura 2000.

El segundo bloque, con una inversión de seis millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se iniciará próximamente, una vez concluida la redacción de los proyectos técnicos. Estos fondos están incluidos en el Acuerdo por Doñana que la Junta de Andalucía ha firmado con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para garantizar el futuro de esta joya natural.

Destacan las obras para la restauración ambiental y mejora en fincas del Parque Nacional que son titularidad de la Junta, además de otras correspondientes a las mejoras del sistema de uso público del Parque Nacional de Doñana.

En este caso, las actuaciones para la restauración ambiental, mejora de hábitats, recuperación de humedales y eliminación de especies exóticas, supondrán una inversión de 3,7 millones de euros en Los Sotos, Algaida, Mogea y Rocina, además de en las fincas El Puntal y El lobo.

Actuaciones todas ellas dirigidas a generar una mayor diversidad de hábitats y estructuras vegetales, ampliar los recursos forestales para lograr una mayor eficacia en la prevención de los grandes incendios, obtener sistemas naturales más resistentes ante los escenarios del cambio climático, y potenciar la funcionalidad de lagunas temporales, así como la red de microdrenaje.

En este apartado destacan las obras de mejora del sistema de compuertas del Parque Nacional de Doñana, a la que se destinarán 206.611,57 euros para lograr una gestión más efectiva de la conexión de los caños de la marisma con el Brazo de la Torre y el Río Guadalquivir.

Uso público

Asimismo, Fernández-Pacheco ha detallado las inversiones en la mejora de los espacios de uso público que dependen de la Junta de Andalucía en el Espacio Natural: «Doñana no puede vivir de espaldas a los vecinos que lo habitan, y con estas inversiones favorecemos a las empresas locales de turismo activo y también damos a conocer el vasto patrimonio medioambiental que atesora el Parque Nacional. Estamos convencidos de que lo que no se conoce, no se valora».

Las inversiones se van a centrar en los centros de visitantes José Antonio Valverde, Palacio del Acebrón, La Rocina, y la Fábrica de Hielo, mejorando sus instalaciones, la dotación y los accesos a los mismos. «Las instalaciones de uso público del Parque Nacional de Doñana cumplen una función primordial para el conocimiento de los visitantes de la zona y para el desarrollo de los programas de educación ambiental de los escolares del entorno del Parque», ha insistido el consejero.

En concreto, la Junta va a invertir más de dos millones de euros en los siguientes equipamientos: