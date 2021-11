Cursos online gratuitos, para emprendedor@s

En Andalucía Emprende ponemos a disposición de quien desee mejorar, 6 cursos de formación online gratuitos, dirigido a personas emprendedoras y empresarias.

Concretamente son estos:

CURSOS GRATUITOS ONLINE Nº PLAZAS PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS/EMPRESARIAS HORAS Transformación digital de las PYMEs y Nuevos Modelos de Negocio 30 40 Marketing digital y Nuevas Estrategias de Venta 30 30 Coaching empresarial y softskills 30 30 Innovación para el Emprendimiento Rural 30 30 Como conseguir financiación pública y privada ante un escenario post COVID19 30 30 Como presentarse a una licitación pública 20 40

Estos cursos son totalmente gratuitos, 100% online a través de plataforma de Teleformación y tendrán sesiones síncronas de 1,5 horas (en horario de mañana) y mentorías one to one personalizadas para adaptar el contenido del curso a cada proyecto empresarial.

Las fechas de impartición serán previsiblemente del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre.

El plazo de inscripción es hasta el 4 de noviembre inclusive: Os adjuntamos las fichas con la aproximación de contenidos de los cursos y un enlace para la inscripción, sólo se puede realizar la inscripción a un curso y la selección se hará por estricto orden de inscripción.

Ficha financiación

Ficha innovación rural

Ficha coaching

Ficha Licitación pública

Ficha marketing digital

Ficha transformación digital