Cuenta atrás para el XXXII Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino 2026

El Club Deportivo Salesianos Montilla esta en plena ebullición terminando los preparativos para la celebración del XXXII Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino que se celebrará en las instalaciones de la central de la Cooperativa La Unión.

El próximo 5 de septiembre Montilla se volverá a situar en el mapa ajedrecista con la celebración de su tradicional Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino que este año celebra su trigésimo segunda edición.

Los ajedrecistas que quieran participar tienen como fecha límite de inscripción el 03 de septiembre del 2026 hasta las 22:00 horas, previo pago de la correspondiente cuota de inscripción:

Federados 10€

No federados 12€

Socios del Club Salesianos y locales de Montilla 5€

Para inscribirse en este torneo ajedrecista, primero hay que realizar el ingreso de la cuota de inscripción en:

CLUB DEPORTIVO SALESIANOS MONTILLA

LA CAIXA ES72 2100 1709 4102 0033 6132

Se realizará a través de WhatsApp, mandando nombre completo y año de nacimiento, en los siguientes números:

Árbitro Principal D. JUAN CARLOS ARIZA LÓPEZ 647863517

Director Técnico D. JOSÉ RAFAEL BRIZUELA ROJAS 604106560

En ambos casos imprescindible adjuntar justificante de pago.

Sistema de juego

Se jugará por sistema suizo a 8 rondas. El ritmo de juego es de 8 minutos para toda la partida y 3 segundos adicionales por cada movimiento. El torneo será válido para ELO FADA.

Los desempates se realizarán por el sistema Buchholz (-1), Buchholz mediano, valoración media de los rivales, número de victorias.

Aquel jugador/a que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando dispositivos electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística (ordenadores, PDA o similares) será expulsado inmediatamente de la competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de sospecha, conllevará la expulsión el hecho de negarse a cumplir los requerimientos arbitrales.

El árbitro de la competición será D. Juan Carlos Ariza López, cuyas decisiones en el desarrollo del mismo serán inapelables.

Premios

Los premios no son acumulables, otorgándose en el orden establecido en la tabla, considerándose las categorías abiertas.

Habrá premio para el primer (60€) y segundo (40€) para las categorías Femenina, Veteranos +50, Sub1500 Fada y Sub1800 Fada

Habrá premio para el primer (60€), segundo (40€) y tercero (20€) para las categorías Mejor local Senior Club Salesianos, Mejor local femenina Club Salesianos, Mejor local juvenil Club Salesianos, Sub 16 y Sub 14

y obsequio para los tres primero de las categorías Sub 12, Sub 10 y Sub 8

Suerte y al toro!!!