El Club Forofos del 600 y Clásicos de Córdoba congregaron a un centenar de unidades del emblemático Seat 600, todas ellas con más de 30 años de antigüedad, junto a otros vehículos clásicos de diferentes épocas y allí estuvo nuestro reportero Jose Carlos Carmona y su inseparable 127.

Córdoba se convirtió en punto de encuentro para los amantes del motor clásico con la celebración de la I Concentración Seat 600 Ciudad de Córdoba, una cita monográfica organizada por el Club Forofos del 600 y Clásicos de Córdoba que ha reunido a un centenar de ejemplares del popular utilitario español, todos ellos con más de tres décadas de historia.

El evento nació con el objetivo de rendir homenaje al Seat 600, uno de los vehículos más emblemáticos de la historia del automóvil en España, un modelo que contribuyó decisivamente a la motorización del país y que, décadas después de su desaparición de las cadenas de montaje, continúa despertando admiración entre coleccionistas y aficionados de distintas generaciones.

La concentración ha permitido contemplar una amplia representación de las diferentes etapas del Seat 600, desde las primeras unidades lanzadas en 1957 hasta las últimas versiones E y L, pasando por las series D, 800 y otras variantes especiales. Una auténtica retrospectiva sobre la evolución de un automóvil que se ha convertido en todo un símbolo de la memoria colectiva española.

Además de los cien Seat 600 participantes, el encuentro también ha contado con la presencia de otros vehículos clásicos de distintas épocas, ampliando así el atractivo de una jornada dedicada a la conservación y difusión del patrimonio automovilístico.

Entre las actividades programadas han destacado la clasificación de los vehículos por series y estado de conservación, un photocall colectivo y la iniciativa de establecer un récord de asistencia. También se ha habilitado un mercadillo especializado en recambios y accesorios para el Seat 600, ofreciendo a propietarios y aficionados la oportunidad de encontrar piezas y compartir conocimientos sobre la restauración y mantenimiento de estos vehículos.

La organización ha corrido a cargo del Club Forofos del 600 y Clásicos de Córdoba, uno de los colectivos más activos de Andalucía en la defensa y conservación del patrimonio del motor español. A través de sus concentraciones, salidas y actividades, el club contribuye a mantener viva la afición por el conocido popularmente como «pelotilla».

Con esta primera edición, Córdoba incorpora una nueva cita al calendario de concentraciones de vehículos clásicos y rinde homenaje a un automóvil que, más allá de su valor histórico y mecánico, representa toda una época y forma parte de los recuerdos de varias generaciones de españoles.