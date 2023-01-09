Castro del Río acogerá la Gala del Ciclismo Cordobés 2022

Castro del Río rendirá homenaje a los mejores ciclistas cordobeses de la temporada 2022
La Gala del Ciclismo Cordobés 2022 se celebrará el 20 de enero en el Teatro Cervantes de la localidad castreña con la entrega de más de 120 galardones.
El ciclismo cordobés tendrá el próximo viernes día 20 de enero su gran día. Será el momento de echar el cierre a una exitosa temporada 2022 con una gran fiesta de entrega de premios: la Gala del Ciclismo Cordobés 2022. De este modo, este distinguido acto de clausura se celebrará a partir de las 19.00 horas de dicho día en el Teatro Cervantes de la localidad de Castro del Río.
Está convocado un total de 91 deportistas para recibir sus tan merecidos trofeos, los protagonistas de los podios de los dos circuitos provinciales celebrados en el calendario cordobés 2022, las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2022’ y el VII Circuito Diputación Provincial de Córdoba BTT XCO 2022, y los ciclistas de la provincia que han alcanzado posiciones de honor en las competiciones nacionales (10 deportistas) y en el Ranking Andaluz de BTT XCO, Maratón y Carretera (10 deportistas).
Así, hasta 122 trofeos serán entregados durante tan importante jornada festiva. Además, los campeones provinciales de las diferentes categorías de ambos circuitos verán realidad su sueño de vestir su ansiado maillot.
La gala estará amenizada con dos vídeos en los que se recogerán un resumen en imágenes de la temporada de adultos por una parte y, por otra, la de la valiosa cantera de escuelas de BTT.
GALA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 2022 LISTADO DE PREMIADOS
COMPETICIÓN VII CIRCUITO DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA BTT XCO
1º PROMESA JOSE CARLOS AGUDO GARRIDO MAILLOT Y TROFEO
2º PROMESA SAM PFAFF SANCHEZ TROFEO
3º PROMESA PABLO CARMONA ALARCON TROFEO
1º PROMESA FEM. ARIADNA LOPEZ HUMANES MAILLOT Y TROFEO
1º PRINCIPIANTE MARIO DELGADO RAMIREZ MAILLOT Y TROFEO
2º PRINCIPIANTE ADRIAN ALONSO PEREZ TROFEO
3º PRINCIPIANTE JAIME CUBILLO SORIANO TROFEO
1º PRINCIPIANTE FEM. AINHOA RIVAS GARCIA MAILLOT Y TROFEO
2º PRINCIPIANTE FEM. SONIA MARIA JURADO DOMINGUEZ TROFEO
1º ALEVIN RUBEN OCON CAMPOS MAILLOT Y TROFEO
2º ALEVIN ARTURO JIMENEZ ROMERO TROFEO
3º ALEVIN FRANCISCO CARMONA ALCAIDE TROFEO
1º ALEVIN FEM. CLAUDIA SEGURA ORTEGA MAILLOT Y TROFEO
2º ALEVIN FEM. CARMEN PARRADO HORTIGOSA TROFEO
3º ALEVIN FEM. ELENA TIENDA BERNABEU TROFEO
1º INFANTIL IKER PEREZ RUIZ MAILLOT Y TROFEO
2º INFANTIL ADRIAN MUÑOZ ZAMORANO TROFEO
3º INFANTIL CARLOS TIENDA BERNABEU TROFEO
1º INFANTIL FEM. LAURA PALMA ORTIZ MAILLOT Y TROFEO
2º INFANTIL FEM. AINHOA MEDIAVILLA URBANO TROFEO
3º INFANTIL FEM. NURIA PALACIOS CARRERA TROFEO
1º CADETE VICTOR DIAZ GAVILAN MAILLOT Y TROFEO
2º CADETE JUAN SANCHEZ MORAN TROFEO
3º CADETE JOSE ANTONIO LUQUE VARGAS TROFEO
1º CADETE FEM. ANA MARIA MENA LOPEZ MAILLOT Y TROFEO
2º CADETE FEM. LUCIA BRAVO LEON TROFEO
3º CADETE FEM. LUCIA GARCIA POZAS TROFEO
1º JUNIOR ALVARO ROJAS MORENO MAILLOT Y TROFEO
2º JUNIOR MANUEL LORENTE BELTRAN TROFEO
3º JUNIOR SERGIO PEREZ URBANO TROFEO
1º JUNIOR FEM. CARMEN MARTIN BAENA MAILLOT Y TROFEO
1º SUB-23 JUAN JOSE ARROYO JACINTO MAILLOT Y TROFEO
2º SUB-23 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA TROFEO
3º SUB-23 ANTONIO GUERRERO DIAZ TROFEO
1º ELITE ALBERTO CARRASCO YELAMOS MAILLOT Y TROFEO
2º ELITE ISMAEL AGUILERA MORALES TROFEO
3º ELITE MANUEL CANTO ANDRADES TROFEO
1º ELITE FEM. CRISTINA MOLINA HEREDIA MAILLOT Y TROFEO
1º MASTER 30 FRANCISCO ALIAS RODRIGUEZ MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 30 RAFAEL NIETO JURADO TROFEO
3º MASTER 30 ANTONIO JESUS VARO AGUAYO TROFEO
1º MASTER 30 FEM. ENCARNACION OLIVAN ARJONA MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 30 FEM. MARIA JOSEFA ARROYO NAVARRO TROFEO
3º MASTER 30 FEM. BELEN ORTEGA LOPEZ TROFEO
1º MASTER 40 MANUEL LUCENA JIMENEZ MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 40 JUAN JESUS SEVILLA ESCOBAR TROFEO
3º MASTER 40 JOSE MIGUEL PEREZ MARTINEZ TROFEO
1º MASTER 50-60 ENRIQUE RUIZ GONZALEZ MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 50-60 JOSE MARIA CORDOBA LUCENA TROFEO
3º MASTER 50-60 JUAN DOMINGUEZ PORTILLO TROFEO
1º CLUBES C.D. FAM BIKE TEAM TROFEO
2º CLUBES C.C. EL GALLO TROFEO
3º CLUBES C.D. MTB TORTUGAS COJAS TROFEO
COMPETICIÓN DIPUTACIÓNCÓRDOBA XCM SERIES 2022
1º CADETE ESTEBAN MARTIN BAENA MAILLOT Y TROFEO
2º CADETE ALBERTO GALLEGO GUIJARRO TROFEO
3º CADETE FRANCISCO JAVIER LOZANO GARCIA TROFEO
1º CADETE FEM. LUCIA BRAVO LEON MAILLOT Y TROFEO
1º JUNIOR ALVARO GOMEZ RUIZ MAILLOT Y TROFEO
2º JUNIOR SERGIO PEREZ URBANO TROFEO
3º JUNIOR PABLO CABRERA MUÑOZ TROFEO
1º JUNIOR FEM. CARMEN MARTIN BAENA MAILLOT Y TROFEO
1º SUB-23 PEDRO LUNAR CABALLERO MAILLOT Y TROFEO
2º SUB-23 ANTONIO GUERRERO DIAZ TROFEO
3º SUB-23 JOSE ANTONIO TRUJILLO GARCIA TROFEO
1º ELITE MANUEL CANTO ANDRADES MAILLOT Y TROFEO
2º ELITE JUAN ANTONIO RINCON VILLODRES TROFEO
3º ELITE SERGIO BORRUECO SERENA TROFEO
1º ELITE FEM. MARTA BALLESTEROS LIEBANES MAILLOT Y TROFEO
1º MASTER 30 FRANCISCO GOMEZ TORRONTERAS MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 30 ANTONIO JESUS VARO AGUAYO TROFEO
3º MASTER 30 RAFAEL NIETO JURADO TROFEO
1º MASTER 30 FEM. MARIA JOSEFA ARROYO NAVARRO MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 30 FEM. CRISTINA HUMANES ESTRADA TROFEO
1º MASTER 40 JOSE MIGUEL PEREZ MARTINEZ MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 40 DIEGO MORENO DIAZ TROFEO
3º MASTER 40 RUBEN TRUJILLO BURGUILLOS TROFEO
1º MASTER 40 FEM. RAQUEL RUIZ ESTRADA MAILLOT Y TROFEO
1º MASTER 50 GONZALO FERNANDEZ VARGAS MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 50 FRANCISCO HUERTAS CAMPOS TROFEO
3º MASTER 50 MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ TROFEO
1º MASTER 60 ANTONIO SEGURA MOLINA MAILLOT Y TROFEO
2º MASTER 60 JOSE PASTOR CASADO TROFEO
1º ABSOLUTA FRANCISCO GOMEZ TORRONTERAS MAILLOT Y TROFEO
2º ABSOLUTA JOSE ANTONIO TRUJILLO GARCIA TROFEO
3º ABSOLUTA ANTONIO JESUS VARO AGUAYO TROFEO
1º ABSOLUTA FEM. CARMEN MARTIN BAENA MAILLOT Y TROFEO
2º ABSOLUTA FEM. LUCIA BRAVO LEON TROFEO
3º ABSOLUTA FEM. MARIA JOSEFA ARROYO NAVARRO TROFEO
1º CLUBES C.D. EL CORRE TROFEO
2º CLUBES C.D.C. JUAN PEDRO TRUJILLO TROFEO
3º CLUBES C.D. UNION SPORTME TROFEO