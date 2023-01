Carta montillana a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos, este año me he esforzado mucho, así que os quiero pedir algo todavía más especial que otros años.

Me gustaría empezar pidiendo que los montillanos sean libres. Parece fácil, pero ya os digo que esta petición os va a traer por el camino de la amargura, que no sé muy bien que es lo que significa, pero es lo que dice mi abuela cuando algo es un tostón.

Imaginen que los montillanos pudieran expresar sus ideas y opiniones sin que la mayoría los

llamen fachas o rojos, que no entiendo muy bien lo que son los unos ni porque se utiliza un color tan molón para algo malo, pero que me da a mi que cuando se le llama así a alguien mucho cariño no se le tiene.

¡Es que aquí cada vez que dices una cosa estás marcado de por vida! Como mi compañera

Marta, que en segundo de primaria dijo que le gustaba mi amigo Manu y todavía se lo recuerdan cada recreo ¡Y mira que ya casi estamos en cuarto!

También os quiero pedir que, aunque el alcalde tenga mayoría absoluta, cuente con los demás partidos para los asuntos mayores de la ciudadanía. Que ser alcalde es como ser delegado, te votan unos cuantos pero tienes que escuchar a todos. Claro que para eso, y es mi siguiente deseo, hace falta que haya una oposición que sea constructiva y se tome en serio eso de representar a los que los votan. Que critique cuando sea necesario y proponga cuando pueda ayudar, en resumidas cuentas, que haya oposición.

Hablando de estos asuntos, vendría bien terminar alguna que otra obra antes de empezar otra, que la Avenida de Málaga lleva en obras desde que se me cayó el primer diente. Más de lo mismo para la enésima fase de Envidarte.

Otra cosa que pediría es que se fomentase el comercio del centro para que mamá pueda abrir la tienda de nuevo. Bueno, mamá y las otras decenas que se han cerrado. Ahora dicen algo de un centro comercial al aire libre, pero yo creo que es más porque de lunes a viernes no se puede pasar con el coche.

Asimismo os pediría que se cree empleo en Montilla para que el tío Alfonso encuentre trabajo. Yo creo que lo suyo es hacer políticas que atraigan a grandes empresas a nuestro terreno, pero bueno, yo soy un niño y no sé mucho sobre casi nada. Es verdad que para atraer empresas grandes necesitaríamos un polígono decente, pero bueno, haced lo que podáis con lo que tenemos.

Otra cosa que me gustaría es que, con la de cultura que se puede explotar en esta tierra,

podamos ir a más de un museo en la mismas hora, que se incentive que la gente los visite y, más importante aún, que la gente vaya y conozca nuestras raíces.

En cuanto al fútbol, os pido un ascenso para el Montilla CF, que esta temporada, aunque no

estamos muy bien en liga, estuvimos a punto de recibir a un equipo de primera división. Para eso, lo primero que tenéis es que hacerle entrar en la cabeza a la directiva del Montilla que no pasa nada por equivocarse y reconocerlo, y que hay que contar con la gente del pueblo. A ver si entre los tres, Melchor, Gaspar y Baltasar conseguís que se den cuenta ¡Ah! Y que no se enfaden si no todo el mundo les sigue la corriente ¡Que lo que importa es el bienestar del club!

Por último, pero no menos importante, me encantaría que en Montilla se le de cobertura oficial a todos los medios y no solo a los amiguetes ¡Que en eso consiste la democracia! Además, que si hacemos esto, es por que nos importa nuestro pueblo.

Un abrazo muy fuerte y traed agua para los camellos, nos vayamos a quedar sin agua por aquí por culpa de alguna tubería parcheada.