El próximo fin de semana se va a celebrar en el Pabellón Municipal de Deportes de La Rambla el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa de Selecciones Provinciales, donde cerca de 100 palistas de todas las provincias de Andalucía pasaran por las 16 mesas instaladas en el Pabellón.

Es la segunda vez que se celebra dicho torneo y está vez el sitio elegido es la vecina localidad de La Rambla, ciudad siempre dispuesta a acoger para cualquier evento deportivo organizado por sus diferentes clubes.

El organizador del evento no puede ser otro que el Club Deportivo Tenis de Mesa La Rambla, que aprovecha para agradecer a la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, al Ayuntamiento de La Rambla y a su Consejo Municipal de Deportes el apoyo y las facilidades para la consecución del mismo.

Del Club Deportivo Tenis de Mesa La Rambla participarán, Juan Pérez como veterano de +40, Andrés Jiménez en la categoría de cadete y Rafael Nadales en infantil.

Cada Delegación Provincial podrá enviar 1 equipo por cada una de las siguientes categorías:

CATEGORÍA: Benjamín/Alevín 1 jugador BENJAMÍN 1 jugador ALEVÍN 1 jugadora BENJAMÍN O ALEVÍN

CATEGORÍA: Infantil/Cadete/Juvenil 1 jugador INFANTIL/CADETE 1 jugador JUVENIL 1 jugadora INFANTIL/CADETE O JUVENIL

CATEGORÍA: Sub-21/Senior 1 jugador SUB-21 1 jugador SENIOR 1 jugadora SUB-21 O SENIOR

CATEGORÍA: Veterano 1 jugador VETERANO 40 1 jugador VETERANO +50 EN ADELANTE 1 jugadora VETERANA



Los encuentros se disputarán con un sistema innovador en nuestra comunidad, al igual que en la edición anterior, SISTEMA LUSITANO (en el que se enfrentan dos equipos de 3 jugadores que denominamos A, B y C / X, Y y Z), donde las letras B e Y corresponden en todos casos a las jugadoras femeninas; y por otra parte, los jugadores C y Z de cada equipo correspondiente no disputarán el partido de dobles mixto del encuentro al jugar dos partidos individuales.

Primer partido AB vs XY

Segundo partido C vs Z

Tercer partido B vs Y

Cuarto partido C vs X

Quinto partido A vs Z

Horario de las competiciones:

SÁBADO 25 DE ENERO 11:00 horas 13:00 horas 17:00 horas 19:00 horas

DOMINGO 26 DE ENERO 9:00 horas 11:00 horas 13:00 horas





El Club Deportivo Tenis de Mesa La Rambla invita a toda la ciudadanía y afición local y comarcal a que disfrute en el Pabellón del buen tenis de mesa provincial el fin de semana. La entrada es gratuita.