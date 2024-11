Arahí logra su galardón en los XXVI Premios a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica ‘Núñez de Prado’

Los miembros del jurado de los Premios Internacionales a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica ‘Núñez de Prado’ se han reunido, un año más en Baena, para dar a conocer los ganadores de estos premios.

A lo largo de estos 26 años, Ecovalia y la familia Núñez de Prado han contribuido al desarrollo de la investigación en producción ecológica con la celebración de estos premios que destacan la labor de los investigadores y de todas aquellas personas que defienden y promocionan la producción ecológica. Trabajos sobre olivar, ganadería, hortícolas, cereales, cambio climático y calidad de los alimentos, entre otros, han recibido en el máximo galardón de unos premios de categoría internacional.

El Premio Internacional a la Investigación en Producción Ecológica `Andrés Núñez de Prado´ se ha concedido a Clemente Mata Moreno por su consolidada trayectoria profesional en la producción ganadera ecológica, ofreciendo argumentos científicos que contribuido notablemente al desarrollo de la ganadería ecológica.

El Premio Internacional a la Defensa en Producción Ecológica ‘Francisco Núñez de Prado’, persigue reconocer la labor de quienes se implican de forma especial en el desarrollo y fomento de este sector y, dentro de este apartado, se han entregado premios en cuatro categorías.

En Internacional, se ha reconocido la labor de la Asociación Agroartesanal de Productores de Café de Altura (Ecuador) por su actividad en la producción ecológica en el Ecuador defendiendo los valores de la producción ecológica y del desarrollo sostenible de las comunidades rurales de Ecuador.

En Trayectoria, el jurado ha distinguido a Nazaret Mateos Álvarez por su desempeño en el desarrollo de la producción ecológica y de la sostenibilidad medioambiental a través de su labor profesional diaria.

En la categoría Medios de comunicación, el jurado ha concedido el galardón al periodista Pablo Rodríguez Pinilla, ingeniero agrónomo y director de Onda Agraria (Onda Cero) por reconocimiento a su trabajo de comunicación y difusión de los valores de la producción ecológica.

En la categoría Especial Defensa, la empresa de cosmética Arahí ha logrado el galardón por su acción en el desarrollo de la producción ecológica en el ámbito de la cosmética y por la difusión en de la misma en redes sociales.

Jurado de los XXVI Premios a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica ‘Núñez de Prado’

La entrega de los XXVI Premios Internacionales a la Investigación y Defensa en Producción Ecológica `Núñez de Prado´ se celebrará el domingo 24 de noviembre en Baena, Córdoba. Al acto le seguirá el nombramiento de los nuevos socios de honor de Ecovalia: José Esquinas, ingeniero agrónomo y ex trabajador de la FAO; Manuel Hernández, fundador de Bioalverde; Astrid Vargas, impulsora de la recuperación del Lince en Doñana y del proyecto ALVELAL; Vicente Pérez, ganadero ecológico y ex viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; y Joan Picazos, fundador de Biocop y ex presidente de ASOBIO.