Apuesta por la sanidad y en contra de la subida del IBI y de la amnistía

Federico Cabello de Alba, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, acompañado de Carmen Polonio y Manuel Arrabal sendos concejales en el Ayuntamiento, han manifestado públicamente la posición del grupo municipal del Partido Popular con respecto a tres temas de interés actual.

En primer lugar, el posicionamiento en contra del grupo popular con respecto a la subida del IBI, la cual quedó aprobada en el pasado Pleno de Ordenanzas Fiscales por los votos a favor del grupo socialista y del grupo de Izquierda Unida.

El Portavoz Popular, Federico Cabello de Alba, recordó, que así como ya se había avisado en la campaña electoral su posición frente a la subida de impuestos, en este caso su posición era obvia ya que, “afecta no solo a quien utiliza un servicio público, sino a todo el mundo por igual, y creemos que en este momento tal y como está la economía, el Ayuntamiento tiene que practicar una economía de contención del gasto”.

Destacando, que no por ello esto significase que no se quiera que los servicios públicos se presten correctamente, “primero porque la recaudación de esa subida para el Ayuntamiento va a suponer muy poco dinero y en segundo lugar porque creemos que hay margen y esperamos que así sea cuando se presenten el borrador de los presupuestos del 2024 de una política de contención del gasto que nos permita, no solamente seguir prestando los servicios con la misma calidad sino, mejorarlos incluso”.

En segundo lugar, haciendo alusión a la Sanidad Pública y a la situación del Hospital de Montilla, el Portavoz Popular considera legítima la posición que los sindicatos profesionales sanitarios de Montilla han tomado en cuanto a la petición de la creación de un área propia administrativa para la zona de Montilla, “ de echo estamos trabajando con ellos para aquello que podamos ser útiles y, si es bueno para el Hospital de Montilla, podamos conseguirlo”.

Aclaró que dicha creación de área significaría mejoras desde el punto de vista de la gestión administrativa del Hospital, pero para nada tendía que ver con los servicios sanitarios prestados a los pacientes.

El Portavoz Popular, manifestó que se está llamando a la gente utilizando verdades a medias ya que “se están movilizando en defensa de una sanidad pública en Andalucía y en defensa de que el Hospital de Montilla no desaparezca, y no se puede acusar a la Junta de Andalucía de querer cargarse la Sanidad Pública cuando en los presupuestos de de la propia Junta para el 2024 hay destinado para sanidad mas de 14.000 millones de euros, 4.000 millones de euros mas por encima de los presupuestado en los últimos años”.

Así mismo recordó, que es la mayor cantidad que ningún gobierno de Andalucía había dedicado a la sanidad pública, “por lo tanto se puede convocar en defensa de la creación de un nuevo área, pero no se puede convocar en defensa de una sanidad pública que para nada y en ningún momento esta en riesgo”.

De igual manera el Portavoz del Grupo Popular dio a conocer que se han convocado para Sanidad 3.800 plazas que significan el 13% de la tasa de reposición lo cual demostraría que Junta de Andalucía apuesta por un Hospital de Montilla que ya ha comenzado sus obras de remodelación con un presupuesto de mas de 4 millones de euros y con plazo de ejecución de un año.

En tercer lugar y último, el Portavoz Popular recordó, que el en último pleno del 4 de octubre se presentó una moción para que el Ayuntamiento de Montilla se posicionara en contra de una posible Ley de Amnistía y a favor de la igualdad ante la ley de todos los españoles, quedando así perdonados, entre otros, delitos de rebelión, de sedición, de desordenes públicos, de desobediencia, etc.

Federico Cabello de Alba ha señalado que, a día de hoy, ya existe un borrador de la Ley de Amnistía y pide al Alcalde de nuevo que se posicione, ya que los montillanos merecen saber cual es su opinión.