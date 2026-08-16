Andalucía refuerza su red de puntos limpios para avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible

La Junta impulsa la construcción de 35 nuevas instalaciones desde 2019 con una inversión de más de 17 millones de euros dentro del Plan PIRec 2030 para acercar la economía circular a la ciudadanía

Andalucía continúa avanzando de forma decidida en la modernización de su modelo de gestión de residuos, potenciando una red de infraestructuras clave para la economía circular y la protección del medio ambiente. En este contexto, los puntos limpios se han consolidado como una herramienta esencial para facilitar a la ciudadanía la correcta separación de residuos domésticos y reducir la cantidad de desechos que acaban en vertedero. Desde 2019, la comunidad autónoma ha dado un importante impulso a este tipo de instalaciones, reforzando una red que ya era amplia y que hoy resulta más accesible, moderna y adaptada a las exigencias normativas y ambientales actuales.

En 2018, Andalucía contaba con cerca de 230 puntos limpios distribuidos por su territorio. Desde 2019, y hasta 2025 y lo que va de 2026, la Junta de Andalucía ha promovido la construcción de 35 nuevas instalaciones, en el marco del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030). Este plan estratégico tiene como uno de sus objetivos prioritarios garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes dispongan de un punto limpio, acercando así a la población infraestructuras fundamentales para una gestión responsable de los residuos.

Los puntos limpios son instalaciones específicamente acondicionadas para la recepción y el acopio de residuos domésticos que, aportados por particulares, no deben depositarse en los contenedores situados en la vía pública. Se trata de espacios de recogida selectiva dotados de viales internos, áreas de carga y descarga, contenedores específicos para distintos tipos de residuos y cerramiento perimetral, lo que permite un funcionamiento seguro, ordenado y eficiente. Gracias a estas características, los puntos limpios facilitan la correcta separación de materiales y garantizan su posterior tratamiento conforme a la normativa vigente.

Estas infraestructuras desempeñan un papel clave en la recogida selectiva y en la correcta aplicación de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros flujos específicos. Al favorecer la recuperación de materiales y su reincorporación a los ciclos productivos, contribuyen de manera directa a disminuir el depósito en vertedero como fórmula de gestión, uno de los principales retos ambientales a los que se enfrentan las administraciones públicas. En este sentido, la disponibilidad de puntos limpios modernos y bien distribuidos resulta imprescindible para avanzar hacia un modelo de residuos más eficiente y sostenible.

El impulso a esta red de instalaciones se enmarca en un contexto normativo exigente. La normativa europea, estatal y autonómica establece que en 2025 el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y el reciclado, un porcentaje que deberá incrementarse hasta el 60% en 2030 y alcanzar el 65% en 2035. Alcanzar estos objetivos requiere cambios en los hábitos de consumo y separación de residuos, acompañado de la existencia de infraestructuras adecuadas que permitan a la ciudadanía participar activamente en la gestión de sus residuos. En este sentido, los puntos limpios se convierten en un elemento indispensable para reducir el volumen de residuos destinados a vertedero y cumplir con los compromisos marcados por la normativa en materia de sostenibilidad.

Nuevos puntos limpios por provincias

Desde 2019, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha ejecutado inversiones por valor de 11,3 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos FEDER, que han permitido la construcción de 23 nuevos puntos limpios en numerosos municipios andaluces. En la provincia de Almería, estas actuaciones han llegado a Adra y Berja. En Cádiz, se han beneficiado La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano. En Córdoba, las nuevas instalaciones se han levantado en Córdoba-Levante, El Viso, Posadas y Montilla. En la provincia de Granada, los puntos limpios construidos se localizan en Huétor Tájar e Iznalloz.

Jaén ha visto reforzada su red con nuevas instalaciones en Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno, mientras que en Málaga se ha construido un punto limpio en la capital. En la provincia de Sevilla, las actuaciones financiadas con estos fondos han permitido dotar de puntos limpios a Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares, ampliando la cobertura de este servicio en un área con una elevada densidad de población.

A estas inversiones ya ejecutadas se suman otros once proyectos también finalizados hoy en día, con una dotación de casi 6 millones de euros (5.966.599,85 euros), cofinanciados con fondos europeos FEADER. En este caso, se trata de la construcción o mejora de puntos limpios en Chipiona, en la provincia de Cádiz; Atarfe y Pulianas, en Granada; Aracena, en Huelva; Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo, en Jaén; Casares, en Málaga; y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla.

Por último, hay que incorporar el punto limpio de Isla Cristina, en Huelva, cofinanciado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con valor de aproximadamente 540.000 euros y cuyas obras finalizaron este año.

Más allá de su función técnica, los puntos limpios son también espacios de concienciación y educación ambiental. Al poner a disposición de la ciudadanía instalaciones accesibles y bien equipadas, se fomenta una mayor implicación social en la correcta gestión de los residuos, promoviendo prácticas responsables basadas en la reutilización, el reciclaje y la reducción del impacto ambiental. La experiencia demuestra que la proximidad de este tipo de infraestructuras contribuye a generar una mayor conciencia colectiva sobre la importancia de separar correctamente los residuos y asumir que la sostenibilidad es una tarea compartida.

Apuesta por la economía circular

El impulso a los puntos limpios forma parte de una estrategia más amplia de la Junta de Andalucía en materia de economía circular. En los últimos años, se han movilizado inversiones globales de 217,6 millones de euros destinadas a la mejora de la gestión de residuos y al desarrollo de proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones de euros se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales, reforzando su capacidad para implantar soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Durante 2025, la Consejería ha contemplado nuevas líneas de apoyo que incluyen 10 millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones de euros destinados a proyectos de economía circular y a la mejora de la gestión de residuos. A ello se suma el Plan PLANETA, Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía, con la resolución ya publicada y, actualmente, se está trabajando en los convenios de colaboración con las entidades locales cuyas actuaciones han resultado prioritarias.

De este modo, se completa un conjunto de actuaciones que refuerzan la infraestructura pública necesaria para avanzar hacia un modelo de residuos más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos europeos.