Andalucía inspecciona 450 juguetes para comprobar su etiquetado y seguridad

Los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía realizan una campaña de inspección de control de etiquetado y de seguridad de juguetes. La campaña, que arrancó en marzo y se prolongará hasta el mes de diciembre, se ha programado para el control de al menos 450 productos. Además, se van a llevar a cabo 55 tomas de muestras para su ensayo en laboratorio, a fin de comprobar si cumplen con la normativa que les es de aplicación.

Los objetivos principales son comprobar que los juguetes dispuestos para la venta están debidamente etiquetados, de acuerdo el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes, y que cumplen con los requisitos de seguridad exigidos en la norma UNE-EN 71. Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas, y UNE-EN 71. Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad.

En relación con el etiquetado se comprueba entre otros aspectos si viene identificado el fabricante o importador, tanto su nombre o marca comercial, como la dirección de contacto; si el juguete cuenta con número de lote, serie u otro elemento que permita su identificación. Es importante verificar que dispone de marcado CE y que éste es correcto en cuanto a formato y dimensiones, visibilidad, resistencia al borrado. Deben además venir con advertencias de seguridad e instrucciones, al menos en castellano.

En relación con la Campaña de Inspección de control del etiquetado y de la seguridad de los juguetes de 2025, se realizaron en toda Andalucía 375 actuaciones inspectoras. Se observaron incumplimientos en 75 de ellas, lo que supone un 20% del total. En cuanto a la toma de muestras, de las 55 tomadas, en 13 se encontraron incumplimientos de etiquetado o de seguridad, lo que supone un 24% del total.

El mayor porcentaje de incumplimientos estuvo relacionado con que: no figuraba en el juguete, envase o en documento que acompañe al mismo, los datos identificativos y la dirección del fabricante; no figuraba en el juguete, envase o en documento que acompañe al mismo, los datos identificativos y la dirección del importador; no constan advertencias de seguridad redactadas al menos en castellano; las instrucciones de uso no figuran, al menos, en castellano; las advertencias no estaban indicadas de manera claramente visible y legible, fácilmente comprensible y precisa en el juguete, en etiqueta pegada o en el embalaje, y, si procede, en las instrucciones de uso que acompañen al juguete; cada advertencia no iban precedidas de la palabra «Advertencia» O «Advertencias»; en juguetes no destinados a niños menores de 36 meses, el producto no llevaba el símbolo gráfico de limitación de la edad o la advertencia «no conviene para niños menores de 36 meses» o «no conviene para niños menores de tres años»; cuando se requiere al distribuidor, fabricante o importador, la declaración CE de conformidad, ésta no se aportaba.