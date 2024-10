Álvaro Gómez y Laura Palma destacaron en la V BTT La Colada de El Viso

La ‘V BTT La Colada’ se celebraba ayer con más de 130 participantes en la localidad de El Viso sumando un nuevo encuentro al circuito ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2024’.

El C.C. Abrojo Racing, como organizador del evento, había preparado un vistoso recorrido de 47,63km que llevó a los bikers por los alrededores del municipio y por el entorno del Embalse de La Colada.

Tras un primer tramo neutralizado de un kilómetro, que partió desde el campo de fútbol municipal, comenzaron las subidas cortas pero explosivas. En el punto central de la carrera, iba en primera posición Iván Aguilera, perseguido por Álvaro Gómez y Álvaro Rojas. Fue en los últimos compases cuando, por sorpresa, el máster 30 José Rodríguez (C.D. Gafiq Grupo Ciclista) conseguía hacerse con el tercer lugar en el podio relegando a Álvaro Rojas a cuarta posición.

El sub23 Álvaro Gómez (Kazajoz – Petrogold – Try It) entraba victorioso alzando los brazos como ganador absoluto al parar el crono en 01:39:19. Unos 30 segundos después, veíamos entrar por meta al también sub 23 Iván Aguilera (C.D. Ronda Lucena), segundo en la general y en su categoría.

DIPUTACIÓNCÓRDOBA XCM SERIES 2024 “V BTT LA COLADA” EL VISO

En cuanto a las féminas, desde los primeros kilómetros de carrera la joven corredora cadete Laura Palma (C.D. Gafiq Grupo Ciclista) conseguía ponerse en cabeza, posición que mantuvo hasta alcanzar la meta con un registro final de 02:01:05. El segundo y tercer puesto del podio femenino fue para la también cadete Nuria Palacios (C.D. MTB Tortugas Cojas) y la M30 Nazaret González, respectivamente.

Ganadores de la prueba por categorías:

Cadete : Jesús Fernández (Kazajoz – Petrogold – Try It) y Laura Palma (Conway CDC Trujillo).

: Jesús Fernández (Kazajoz – Petrogold – Try It) y Laura Palma (Conway CDC Trujillo). Júnior : Diego Palma (Conway CDC Trujillo).

: Diego Palma (Conway CDC Trujillo). Sub23 : Álvaro Gómez (Kazajoz – Petrogold – Try It).

: Álvaro Gómez (Kazajoz – Petrogold – Try It). Élite : Iván Díaz (C.D. Bike Master) y Laura Adame.

: Iván Díaz (C.D. Bike Master) y Laura Adame. Máster 30 : José Rodríguez (C.D. Gafiq Grupo Ciclista) y Nazaret González.

: José Rodríguez (C.D. Gafiq Grupo Ciclista) y Nazaret González. Máster 40 : Francisco Javier Molina (Klimatiza Torcaldent Makinon) y Sandra Carmona (C.D. Unión Sportme).

: Francisco Javier Molina (Klimatiza Torcaldent Makinon) y Sandra Carmona (C.D. Unión Sportme). Máster 50 : Melchor Sánchez (C.C. Jarote).

: Melchor Sánchez (C.C. Jarote). Máster 60: Benito Muñoz (C. Peña Ciclista San Bartolomé).

La prueba estuvo presidida por el alcalde de El Viso, Juan García; el concejal de Deportes, Joaquín Aranda, y el presidente del club organizador, Manuel Muñoz.

Nuevamente se ha tratado de una decidida apuesta de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba por el ciclismo y la organización de eventos de calidad, contando para ello con el asesoramiento técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.

Como siguiente prueba del circuito tendremos la ‘I Media Maratón Ipagrum’ prevista para el 13 de octubre en la localidad de Aguilar de la Frontera, cuyas inscripciones se encuentran disponibles.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2024 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo.