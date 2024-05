Acoso y derribo de los hospitales de la campiña

La consejera de Salud, Doña Catalina García, es la responsable del desmantelamiento de los hospitales de la campiña cordobesa. En más de una ocasión ha manifestado que estos hospitales no van a constituir, junto a atención primaria, un área de salud propia cuando, en comarcas de dimensión similar a la nuestra, Andújar, si la tienen.

Ha dicho, en “modo mantra”, que esta decisión no va a repercutir en la atención sanitaria de la población, y este mantra se repite por su representante en la provincia, Doña María Jesús Botella, que, por lo tanto, secunda y se hace responsable de dicha decisión.

Los trabajadores no nos creemos el citado mantra, y la población diana debería hacer lo mismo. NO es una cuestión de fe, los hechos nos dan la razón. No exageramos cuando decimos que el pez grande se come al chico.

Hace unos días informamos que el hospital de Cabra, al que estamos adscritos los hospitales de Montilla y Puente Genil, mejoraba el contrato de un médico de anatomía patológica si se cambiaba a Cabra. Obviamente el trabajador aceptó.

Esto demuestra cual es la prioridad del área, el hospital de Cabra, en perjuicio de, en este caso, el hospital de Montilla y SU POBLACIÓN: más demoras en la lectura e interpretación de las biopsias.

La decisión de adscribir los hospitales de la campiña al centro de gasto del área sanitaria sur de Córdoba, es decir, el hospital egabrense, en contra de la creación de un área sanitaria propia, supone que toda la política de contratación de personal e inversión en medios técnicos pasa por el control de dicho centro de gasto. Esto no es una cuestión baladí, pues ya se está viendo hacia dónde se barre en esta casa.

Agravio comparativo

Estar adscrito al hospital de Cabra supone, para las especialidades de Anestesia, Dermatología, Cardiología, Traumatología, Rehabilitación, Cuidados Intensivos, Neumología, Pediatría, Urología y Medicina Preventiva la siguiente injusticia y agravio comparativo: los especialistas que trabajan en el hospital comarcal de Cabra tendrán doble puntuación en los méritos correspondientes al tiempo de trabajo ya que se consideran de difícil cobertura, pero los que lo hagan en la misma especialidad en el hospital comarcal de Montilla no tendrán esa consideración.

Repetimos el pez grande se come al chico. Mientras sigamos siendo dependientes del centro de gasto de Cabra sufriremos este atropello, y, lógicamente, los especialistas elegirán el hospital que más les conviene. ¿Doña Catalina y Doña María Jesús, repercute esto en la sanidad de la campiña cordobesa? Naturalmente que sí. Ya hay servicios que, o aumentan sus efectivos, o van a tener que disminuir o incluso paralizar su actividad.

Se nos ha dejado caer que van a intentar captar a los médicos residentes que terminan este mes su especialización, por poner un ejemplo, en Cirugía General y Traumatología. ¿Adivinan uds. quién se los pretende llevar? ¿el pez chico quizás?. Habrá que cancelar quirófanos, prolongar listas de espera y derivar pacientes al ¿centro de gasto? NO, según doña Catalina y doña María Jesús a Reína Sofía. Todo un despropósito.

Doña Catalina, doña María Jesús, ¡La campiña necesita un área sanitaria propia!

Lola Pablo y Eduardo Tello

Sindicato Médico de Córdoba