Abierto el plazo de inscripción I Triatlón Cross Popular de Montilla para menores

A partir de hoy día 5 de agosto se encuentra abierto el plazo de inscripción del I Triatlón Cross Popular de Montilla para menores, Fiesta de la Vendimia, que se celebrará en Montilla el domingo 10 de septiembre de 2023 a partir de las 9:15 de la mañana, comenzando por la categoría cadete masculino y prolongándose durante la mañana, para acabar a las 13:00 con la categoría Prebenjamín femenino.

La prueba está organizada por el club Atlético Gran Capitán y se celebrará en las piscinas municipales de Montilla y aledaños, con un coste de inscripción de 7€.

Todo el proceder para la inscripción, horarios, categorías, programa, reglamento y circuitos se pueden ver en la web del club, en el menú de zonas de interés en I Triatlón cross, donde encontrarás la hoja de inscripción y la autorización.

También se puede hacer inscripciones presencialmente en Mundaventos, en C/ Doctor Raúl Porras, n° 3, 14550 Montilla (Córdoba).

Cualquier duda, sugerencia, idea o inquietud puede contactar con la organización en el teléfono 604 44 83 50 o en el correo inscripciones@atleticograncapitan.com

El Triatlón cross es una especialidad del triatlón, catalogado de resistencia, que compiten en tres carreras consecutivas, una de natación, una de ciclismo de montaña y una carrera de montaña o campo a través, con unas distancias en función de la categoría del triatleta y que no se para el tiempo hasta cruzar la meta.

La diferencia con el triatlón convencional es el uso de la bici de montaña y el entorno. Y la Carrera puede variar entre prado, arena, terreno montañoso, etc., para adaptarlo a no circular por vías convencionales. La modalidad cross está abierta para dar repuesta a una demanda de desarrollar actividades y potenciar el deporte (mejor en medio natural) donde no se puede por problemas de infraestructuras (carreteras, facilidades para la organización, tramo acuático, etc.).

Con esta iniciativa el club pretende dar cobertura a una serie de deportistas, ya que el triatlón cross en Andalucía para menores apenas tiene cobertura con solo 1 prueba, la cual es el Campeonato de Andalucía y 6 de mayores de triatlón cross. En la provincia de Córdoba solo existe un duatlón cross y un triatlón para menores.