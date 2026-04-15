900 gimnastas de 26 clubes se darán cita en Lucena en el VIII Torneo Diputación de Córdoba de Gimnasia Rítmica

El próximo sábado, 18 de abril, el Pabellón de Deportes de Lucena acogerá el VIII Torneo de Gimnasia Rítmica Diputación de Córdoba, un evento organizado por el Club Liceo Córdoba con el respaldo de la institución provincial que congregará a 26 entidades entre clubes de la capital y de municipios de la provincia.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación, ha acogido la presentación del cartel de esta actividad por parte de su responsable de Deportes, Antonio Martín, quien ha destacado que “estamos ante una competición ya consolidada en la que participan tanto gimnastas noveles del nivel escuela como gimnastas federadas pertenecientes a los circuitos de base, copa, precopa y promesas”.

Según Martín, “en total se darán cita unas 900 gimnastas que realizarán sus ejercicios en las distintas modalidades -individual, equipos, conjuntos y grupos- distribuidas en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, junio, juvenil, master babys, mini y premini”.

Del mismo modo, el evento contará con la participación de 80 técnicos que acompañarán y prepararán a las participantes durante toda la competición. Los clubes que estarán en Lucena son el Club Adeba, Club Alto Guadiato, Ciudad Jardín, Vistalegre, CD Apamedar, Club Decorséneca, Club Estilo-Cor, GR Fuente Tójar, Club Kodokán Córdoba, GR La Carlota, Colegio La Salle de Córdoba, Colegio El Encinar, Club Liceo-Córdoba, EM Luque, GR Montemayor, GR Montalbán, GR Montoro, GR Séneca, Club Encinarejo-Udenci, Colegio Virgen del Carmen, Club Olimpy Baena, Club Palma del Río, Club Puente Genil, Club Ritmiluc, EM Rute y Club Santaella.

El horario de la competición será de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.30 horas, aproximadamente.