Un partido útil para luchar contra la crisis sanitaria, económica y social

El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha manifestado que quiere “un partido útil para ayudar al gobierno de Juanma Moreno a luchar contra la crisis sanitaria, económica y social”.

Molina hacía estas declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la reunión de los 22 vocales del Comité Ejecutivo Provincial que ha tenido como fin aprobar el organigrama del nuevo órgano tras el 16 Congreso Provincial.

Como ha comentado Molina, ese congreso puso de manifiesto la unidad que tiene ahora el Partido Popular de Córdoba en pos de ser un instrumento útil a la sociedad. “Allí reivindicamos el Modelo Córdoba, un modelo que no da ruido pero da resultados; hoy el 60% de los cordobeses tienen un alcalde del PP y tenemos referentes claros en el gobierno de la Junta de Andalucía como el delegado del Gobierno Antonio Repullo y el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre”, dice.

Molina ha puesto de relieve el cambio en la manera de organizar al PP cordobés, con tres grandes ejes:

una gran área de organización interna que tendrá al frente a José Mª Estepa “para ir preparando el partido para los retos electorales que tenemos por delante” un área sectorial al cargo de Beatriz Jurado “que queremos que propicie un contacto directo y constante con la sociedad, lo que nosotros llamamos un puerta a puerta con todos los colectivos sociales, organizaciones profesionales, etc. para plantear el proyecto del PP de Córdoba en muchos municipios un área de coordinación con el gobierno de la Junta que tendrá la frente a Antonio Repullo con rango de vicesecretario general.

En estos momento lo que yo quiero un partido útil centrado en los dos grandes problemas que tienen los cordobeses, la pandemia “que lo que hay que hacer es vacunar y vacunar y por suerte muchos andaluces que ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna”, y la crisis económica y el desempleo. En este sentido Molina ha defendido que “el PP ha demostrado a lo largo de la historia que sus recetas han funcionado para que los ciudadanos tengan un empleo, ejemplo de ello es la vuelta de las políticas de formación para el empleo en Andalucía después de nada más y nada menos que 10 años paralizadas por los líos internos que había en esa Consejería”.

En definitiva, concluye Molina, el fin del nuevo Comité Ejecutivo del PP cordobés es ayudar al gobierno andaluz a salir de esta pandemia, preparar al partido para los retos electorales que vamos a tener: elecciones autonómicas con el objetivo de mantener el gobierno de la Junta de Andalucía, elecciones generales donde seamos la alternativa al sanchismo con Pablo Casado y elecciones municipales donde no podemos improvisar proyectos un mes antes.

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL:

PRESIDENTE Adolfo Molina

SECRETARIA GENERAL M. Luisa Ceballos

VG. ORGANIZACIÓN José M Estepa

V. MUNICIPAL Félix Romero

C. ACCIÓN POLÍTICA MUNICIPAL Agustin Palomares

S. GRUPOS MUNICIPALES Antonio Hospital

S. INICIATIVAS MUNICIPALES Juan Carlos Gómez

S. ACTAS MUNICIPALES Pilar Gracia

C. ACCIÓN SECTORIAL MUNICIPAL Carmen Arcos

S. ACCIÓN SECTORIAL MUNICIPAL José Guzmán

S. ATENCIÓN AL VECINO Javier Alférez

S.ATENCIÓN A COLECTIVOS Gabriel Prieto

C. ACCIÓN POLÍTICA SUPRAMUNICIPAL Manolo Torres

S. PEDROCHES Adrián Ruiz

S. GUADIATO Maite Sedano

S. ALTO GUADALQUIVIR Rafa Román

S. VEGA GUADALQUIVIR Manolo Medina

S. GUADAJOZ Eloisa López

S. CAMPIÑA SUR Rafi Hinestrosa

S. SUBBÉTICA Víctor Bermúdez

C. POLÍTICA PROVINCIAL Elena Alba

S. INICIATIVAS PROV Juan Torres

S. PUBLICACIONES Y BOLETINES Paco Castillo

ASESORÍA JURÍDICA PROV Marta Alcántara

C. DIFUSIÓN PROVINCIAL Guillermo González

S. COMUNICACIÓN PROV Carlos Peláez

S. DIFUSIÓN PROV Fran Ordóñez

S. CAMPAÑAS INFORMATIVAS PROV Juan Arroyo

C. RELACIONES INSTITUCIONALES Isabel Cabezas

S. RELACIONES INSTITUCIONALES José Carlos García

S. ÁGORA RURAL Antonio Pedregosa

ADJUNTO ÁGORA RURAL Alfonso Díaz

V. ELECTORAL Y MOV Verónica Martos

C. ELECTORAL Miguel Ruiz Madruga

S. ELECTORAL Manolo García

S. AGENTES ELECTORALES Carmen Lora

S. COORDINACIÓN REDES Berta Márquez

S. DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Antonio Yuste

C. MOVILIZACIÓN Luisa Arcas

S. AFILIACIÓN CAPITAL Gema Mena

S. AFILIACIÓN PROVINCIA Narci Ruiz

S. ATENCIÓN AL CIUDADANO Manolo Higuera

S. PARTICIPACIÓN LOCAL Carmen Estepa

C. DISTRITOS Carlos Urbano

S. ORGANIZACIÓN DISTRITOS Ángel Campos

S. MOVILIZACIÓN DISTRITOS Marién Pozanco

S. ACTOS PÚBLICOS DISTRITOS Asunción Moreno

S. VOLUNTARIOS Joaquín Aguayo

V. FORMACIÓN Cintia Bustos

C. FORMACIÓN ONLINE Lourdes Morales

S. FORMACIÓN CONTINUA José Luis Martínez

S. FORMACIÓN REDES Belén Higueras

C. FORMACIÓN 5G Carlos León

S. FORMACIÓN POLÍTICA LOCAL Sonia Jornet Ruiz

S. FORMACIÓN CARGOS PÚBLICOS Juan Rafael Martínez

C. FORMACIÓN AFILIADOS Ramón Díaz Castellanos

S. FORMACIÓN NUEVOS AFILIADOS Eva Luna

S. FORMACIÓN CONTENIDO POLÍTICO José María Lara



EQ. ORGANIZACIÓN

C. ORGANIZACIÓN Carlos Moreno

S. ORGANIZACIÓN Alberto Doncel

S. PROTOCOLO Gusi Romero

S. ACTAS Luisa Álvarez

C. ACTOS PÚBLICOS Juan Carlos Cabello, Antonio Fernández Antonio Hernández

V.G. SECTORIAL Bea Jurado

V. DESARROLLO Mati Esteo

C. TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Laura Ruiz

S. ECONOMÍA Manuel Lopera

S. UNIVERSIDADES José Manuel Palomares

S. INDUSTRIA Felipe López

S. TRANSICIÓN DIGITAL Alfonso López

C. FOMENTO Cristina Casanueva

S. INFRAESTRUCTURAS Rafa García

S. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Javier Vacas

S. FOMENTO Ana Mª Núñez

C. TURISMO Y REGENERACIÓN Juan Ramón Valdivia

S. TURISMO Rosario Alarcón

S. REGENERACIÓN Ana Rosa Ruz

S. TURISMO RURAL Rocío Castillo

C. EMPLEO Gonzalo Esparza

S. EMPLEO Joaquín Reina Fernández

S. AUTÓNOMOS Paco Ortega

S. COMERCIO Orestes Muñoz

C. AGRICULTURA Y GANADERÍA Juanra Pérez

S. AGRICULTURA Alfonso Ruz

S. GANADERÍA Antero Manuel Murillo

S. POLÍTICAS DE AGUA José Manuel Medina

C. DESARROLLO SOSTENIBLE Guiseppe Aloisio

S. MEDIO AMBIENTE Juan José Castro

S. PARQUES NATURALES Pepa Trillo

S. SMART RURAL José Reyes

C. CULTURA Y PATRIMONIO Juan Miguel Moreno

S. CULTURA Angel Moreno

S. PATRIMONIO Jezabel Ramírez

S. TRADICIONES Trinidad Moreno

V. POLÍTICAS SOCIALES Eva Contador

C. IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL Pepe Repiso

S. DEPENDENCIA Amparo Porcuna

S. CAPACIDADES DIFERENTES Y ACCESIBILIDAD Paco Yamuza

S. MAYORES Rafi García Lesmes

S. TERCER SECTOR Vicente Martín Tamayo

S. IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Ana Tamayo

C. EDUCACIÓN Y DEPORTE Marian Aguilar

S. EDUCACIÓN Aurelio Fernández

S. FORMACIÓN PROFESIONAL Montse Paz

S. DEPORTE Antonio de la Rosa

C. SALUD Y FAMILIAS Mª Jesús Botella

S. SALUD Pilar Bartolomé

S. FAMILIAS SIGLO XXI E INFANCIA Censi Pérez

C. JUSTICIA Y SEGURIDAD Domingo Suárez

S. JUSTICIA Tatiana Pozo

S. SEGURIDAD José Carlos Gómez

V. ESTUDIOS Y PROGRAMAS Edu Lucena

C. SUBBÉTICA Alvaro González

S. ESTUDIOS SUBBÉTICA Jesús Gómez

S. PROGRAMAS SUBBÉTICA Charo Valverde

C. CAMPIÑA Lorenzo Nadales

S. ESTUDIOS CAMPIÑA Araceli Sara Luna

S. PROGRAMAS CAMPIÑA Auxi Moreno

C. VEGA GUADALQUIVIR Juanmi Caro

S. ESTUDIOS VEGA Rafael Márquez Cava

S. PROGRAMAS VEGA Manolo Jiménez

C. ALTO GUADALQUIVIR Vanessa Mariscal

S. ESTUDIOS ALTO GUADALQUIVIR Toni Pavón

S. PROGRAMAS ALTO GUADALQUIVIR Fabián Cabrera

C. GUADAJOZ Julio Criado

S. ESTUDIOS GUADAJOZ Maribel Porras

S. PROGRAMAS GUADAJOZ José Antonio Víctor

C. PEDROCHES José Fernández

S. ESTUDIOS PEDROCHES Mª Angeles Navarro

S. PROGRAMAS PEDROCHES Gabriel Duque

C. GUADIATO Inmaculada Benítez

S. ESTUDIOS GUADIATO Mª Rosa Fernández

S. PROGRAMAS GUADIATO Tatiana Díaz

C. CAPITAL Agustín López

S. ESTUDIOS CAPITAL Lola Blanco

S. PROGRAMAS CAPITAL Paco Meroño

EQUIPO COMUNICACIÓN

Raquel Sánchez, Juanmi Caro, Raúl Ramos, Rosario Cano, Narci Ruiz y May Fernández

PRESIDENTE DE HONOR José Antonio Nieto

COMITÉ DE COORDINACIÓN Antonio Repullo, Sec: Lola Blanco Araceli Cabello Pepe Repiso Rafa Merino

Juan José Primo Jurado José María de Torres Pilar Bartolomé Cristina Casanueva Juanra Pérez Giuseppe

Aloisio Mª Jesús Botella Carlos León

PORTAVOZ José Mª Bellido

INTERPARLAMENTARIA Andrés Lorite María de la O Redondo

INTERMUNICIPAL Fernando Priego Ana Sánchez Rosa

COMITÉ TERRITORIAL Sergio Velasco Francisco Acosta

COMITÉ DE PORTAVOCES Francis Aguilar Zulima Perea

COMITÉ ELECTORAL Salvador Fuentes Agustín López

CONSEJO DE ALCALDES Bartolomé Madrid, Jorge Jiménez, Fernando Priego, Mª Luisa Ceballos, Lola Sánchez, Manolo Torres, Pedro López, Antonio Pedregosa, Cristina Piernagorda, Marisa Medina, Julio Criado, Santiago Cabello, Elena Alba, Félix Romero, José Antonio Fernández, Miguel Ruiz Madruga y José Mª Bellido

ADJUNTO PRESIDENTE Miguel Ángel Torrico

TESORERO Juan Carlos Sánchez

DEFENSORA DEL AFILIADO Dolores Sánchez

PRESIDENTA NNGG Cintia Bustos

SECRETARIO GRAL NNGG Alberto Doncel

22 VOCALES CONGRESO: Andrés Lorite, Antonio Repullo, Araceli Cabello, Bartolomé Madrid, Beatriz Jurado, Carlos León, Cintia Bustos, Cristina Casanueva, Félix Romero, Fernando Priego, Giuseppe Aloisio, José Antonio

Nieto, José María Bellido, José María Estepa, Juan José Primo, Juan Ramón Pérez, Mª Jesús Botella, María de la O Redondo, María Luisa Ceballos, Miguel Ángel Torrico, Pepe Repiso y Salvador Fuentes

VOCALES PRESIDENTE: Luis Martín, Luis Vaquero, Jesús Aguirre, Diego Jordano

MIEMBROS CEN José Antonio Nieto

MIEMBROS CER Miguel Ángel Torrico, Rafa García, Carlos León, Laura Ruiz, Cristina Casanueva, José Fernández, Bartolomé Madrid, José Mª Bellido, Salvador Fuentes, Mª Jesús Botella, Lourdes Morales, Jesús Aguirre, Agustín Palomares, Lola Sánchez, Marian Aguilar, Ana Tamayo, Rosario Alarcón Fernando Priego, Manolo Torres, Mª Luisa Ceballos, Andrés Lorite, Rafa Merino.

CONSEJO ASESOR: Juan José Primo Jurado, Diego Jordano, Juan Ojeda, Liborio Cabello, Mª Jesús Botella, Luis Martín, José Antonio Nieto, Ángel Blanco Teresa Ruiz-Canela y Miguel del Pino.