La Junta acuerda con los sindicatos turnos rotatorios de teletrabajo en provincias con nivel 4 por Covid19, modificando el pacto del 14 de septiembre que marca el protocolo de trabajo no presencial y será revisada cada 14 días conforme a la evolución del Covid.

El Gobierno andaluz ha acordado con los sindicatos en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía ampliar la modalidad de trabajo no presencial en aquellas provincias que se encuentren en nivel 4 de alerta por incidencia de coronavirus, de manera que se establecerán turnos rotativos.

Ante el agravamiento de la situación por la pandemia, a fin de salvaguardar la salud y la seguridad de todos los empleados públicos, se ha acordado modificar el apartado quinto del pacto de 14 de septiembre de 2020 por el que se aprueba el protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Así, cuando se encuentre declarado por las autoridades sanitarias el nivel de alerta 4 en un municipio, la prestación de servicios de los empleados públicos de la Junta de Andalucía se desarrollará de modo no presencial en un porcentaje 60/40 por turnos semanales rotativos. En concreto, una semana serán tres días no consecutivos en teletrabajo y la siguiente semana dos días no consecutivos en esta modalidad, procurando que se realice en grupos estables o burbuja.

La persona titular de cada centro directivo comunicará a la respectiva Secretaría General Técnica u órgano competente en materia de recursos humanos el cambio del personal de su unidad a esta situación.

En cuando a la aplicación de esta modalidad, para quienes ya tengan reconocida la prestación del 20% de servicios a distancia será a partir del 28 de enero y del 1 de febrero para las nuevas solicitudes de teletrabajo.

Además, dicho porcentaje se amplía hasta el 100% en los casos de nivel de alerta 4 y grado 2, sin perjuicio todo ello de la garantía de la prestación efectiva de los servicios esenciales prevista en el punto 3 y las excepciones que el Pacto de teletrabajo lleva en los sectores de Sanidad, Educación y Justicia; y siempre y cuando se salvaguarde la continuidad del servicio en cada unidad administrativa de la Junta.

Una vez aprobada esta modificación, la situación será revisada cada 14 días por la Mesa General.

Desde la Administración andaluza se agradece a todas las centrales sindicales su disposición al diálogo y a la negociación que ha posibilitado llegar a este acuerdo.