No todas festejan el 8M

compártelo en

Llega el 8M con carteles, propuestas, concentraciones y mucho postureo, regocijándose de lo supone esta fecha, Día Internacional de la Mujer, jornada reconocida por la ONU para reivindicar los derechos de la mujer así como la igualdad social y laboral.

Mientras tanto en Monsecor sigue estancado el eterno conflicto laboral/judicial perjudicando al mas débil de esta cadena que son sus trabajadores y trabajadoras

Las reivindicaciones de l@s trabajador@s son las mismas que llevan reclamando desde que iniciaron la huelga los fines de semana el día 12 de marzo del año pasado.

De juzgado en juzgado

Hay que reseñar que esta semana Gloria Ramírez tendrá que ir a juicio para defender la sanción que desde Monsecor le impusieron por acudir a la oficina entre el desplazamiento de un usuario a otro para hacer de testigo como representante de los trabajadores, de un compañero también despedido que intentaba entregar un documento y en oficina no querían recogerlo

Ese tiempo de retraso, Monsecor lo consideró abandono de trabajo. En ningún momento caso puedo consentir que se me acuse de eso y se me sancione con un mes de suspensión de empleo y sueldo cuando en 20 años no he tenido ni una sola queja ni por retrasos ni por ningún otro asunto. Ni si quiera en esos días de la supuesta falta grave. En cualquier caso me siento acosada y por ser sindicada, finalizó Ramírez.

Si el espíritu del 8M es la reivindicación de derechos, de salarios justos, de igualdad mediante la equiparación con el resto de profesionales a nivel nacional, día tras día y sin faltar del trabajo a pesar de las presiones…, sin duda las trabajadoras de Monsecor son el mejor ejemplo de la verdadera lucha feminista.

Antonio Galán