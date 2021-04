Montilla recupera las actividades para el Día del Libro 2021

compártelo en

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla ha presentado el programa de actividades en torno al Día del Libro 2021, que se llevarán a cabo durante el fin de semana del 23 y 24 de abril. Dos días dedicados a la literatura, con especial hincapié en el talento local y cuya celebración estará adaptada a todas las medidas sanitarias y de seguridad dispuestas ante la incidencia de la Covid-19.

“Este año todavía no se puede celebrar una Feria del Libro como la veníamos contemplando, pero no podemos dejar pasar la conmemoración a este día tan importante para el mundo literario”, afirma Soledad Raya, concejala de Cultura, recalcando que “debido a las circunstancias tenemos que darle esa visión, un poquito más ligera, procurando siempre que no se junte una actividad con otra por la aglomeración de personas y con el aforo limitado”.

El programa se iniciará el viernes 23 de abril con un Taller de Encuadernación, que se desarrollará en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio a partir de las 17:00. El aforo es limitado con un máximo de diez personas y las inscripciones pueden realizarse del 13 al 20 de abril en el siguiente enlace.

En ese mismo escenario se celebrará a partir de las 19:30 la presentación del libro Lo que esconde el otoño, a cargo de Ana Vega, y durante la tarde se llevarán a cabo firmas de libros por parte de autores y autoras locales en el patio del Centro Cultural.

La jornada se cerrará en la Casa de las Aguas, primero con la inauguración de la exposición ‘Benito Pérez Galdós y José María Carretero’, que se podrá visitar hasta el 16 de mayo, y con la conferencia ‘Don Benito Pérez Galdós y José María Carretero: Historia de una amistad’, por parte de Antonio López a partir de las 20:00.

Finalmente, el 24 de abril se completará con Cuentacuentos Infantiles a las 12:30 y con la presentación de La travesía final, obra de José Calvo Poyato, a las 19:30. Ambos casos, igualmente, en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio.