La Junta revisará los confinamientos cada siete días

compártelo en

La Junta pide cautela y revisará las medidas de los confinamientos cada siete días atendiendo al criterio de los expertos

Tras la reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto que ha tenido lugar en Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado esta mañana de las decisiones que en éste se han adoptado y entre las que se encuentran:

la modificación del plazo de revisión de las medidas que pasa de ser de catorce a siete días y que entrarán en vigor cada sábado, y las reuniones de los comités territoriales, que a partir de ahora tendrán carácter semanal.

y que entrarán en vigor cada sábado, y las reuniones de los comités territoriales, que a partir de ahora tendrán carácter semanal. Otras de las medidas adoptadas han sido la de permitir la celebración de exámenes presenciales pertenecientes a los procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía con un máximo de 350 opositores por sede

Prohibición de vender alcohol a partir de las 18 horas como medida de lucha contra el alcoholismo y en prevención del correcto cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias vigentes en la lucha contra la pandemia.

R esidencias de mayor es Se restablecerán de nuevo las salidas y visitas en residencias de mayore s, siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de vacuna y deberán mantenerse las medidas de protección y prevención de la Orden de 4 de diciembre de 2020. Se restringirán las salidas y las visitas en el caso de un nivel de alerta 4 grado 2 del municipio donde se encuentre ubicado el centro residencial o el municipio del familiar, en el caso de las visitas, y se permitirán las visitas en todo caso en los últimos días de la persona institucionalizada.



Por otro lado, Moreno ha subrayado que se mantienen

los parámetros de incidencias se mantienen igual afectando a aquellas localidades en función de su superen la tasa de 500 o 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

el toque de queda entre las 22 horas y las 6 horas, la restricción perimetral de toda la comunidad autónoma

la restricción perimetral entre provincias

el límite de cuatro personas en todo tipo de reuniones y grupos, incluido la hostelería

el cierre de actividad comercial, negocios y hostelería a las 18 horas.

Llamamiento a la cautela y a la responsabilidad

El presidente andaluz, ha instado a todos a no relajarnos y a respetar las medidas establecidas ya que, aunque ha aseverado que nos encontramos en el camino correcto, ha incidido en que esto no ha acabado, ante lo que ha aludido a la existencia y posible aparición de nuevas cepas lo que puede trastocar cualquier planificación prevista. «Los expertos me trasladan que la incidencia de la cepa británica aún no ha alcanzado su potencial de capacidad de contagio máximo por lo que en las próximas semanas podría haber un repunte explosivo de casos si se cumplen esas previsiones», ha agregado.

También ha aludido al tema de la vacunación y ha lamentado que éste sea tan desesperadamente lento como consecuencia de la falta de vacunas, al mismo tiempo que ha resaltado la importancia de extremar precauciones para limitar el número de contagios.

Finalmente, ha manifestado que entre todos ganaremos esta batalla, pero ha pedido, mientras llega ese momento, planificación y organización por parte de la Administración Pública y responsabilidad por parte de todos.