El SAS desmiente el bulo de las vacunaciones domiciliarias a ancianos

Ancianos de Andalucía están recibiendo llamadas telefónicas de personas que dicen ser trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y que tratan de concertar con ellos una cita para administrarles en su domicilio la vacuna de la Covid-19. Se trata de llamadas falsas, cuyo origen está siendo ya investigado por la Policía Nacional.

El Servicio Andaluz de Salud no está vacunando en este momento a domicilio. En la fase actual del Plan de Vacunación, las personas mayores de 80 años están siendo citadas en centros de salud o espacios habilitados especialmente para ello.

No es descartable que se pueda vacunar a domicilio en fases posteriores a grandes dependientes que no puedan salir de su casa por motivos de salud, pero eso no está ocurriendo en este momento. Una estafa de similares características ya fue detectada en Cantabria.

También se está detectando en algunos municipios que falsos profesionales sanitarios están intentando acceder al domicilio de personas mayores con la excusa de la vacuna.

Este tipo de mensajes y llamadas falsas contribuyen a la difusión de bulos, generan confusión entre los ciudadanos y dificultan la actuación de los sistemas de emergencia públicos, por lo que su creación y difusión pueden llegar a ser constitutivos de delito.

Solo con una información contrastada y veraz podremos tener una sociedad más libre para pensar, opinar y decidir.