El agua llegó a las casa de la Calle Jaén

compártelo en

La rotura de una tubería hizo que el agua llegue a las casa de la Calle Jaén de Montilla, al lado de la estación del tren.

Esta mañana ha amanecido Montilla con una nueva rotura en las canalizaciones de agua corriente, muy cerca del ramal principal que reventó hace un par de veranos.

Técnicos de Emproacsa, no Aguas de Montilla, ya se han puesto en marcha para arreglar esta nueva rotura que nos hace plantearnos una vez mas las políticas de inversiones de este Ayuntamiento que sabiendo el problema que tenemos en el subsuelo, se dedica a gastar el dinero de los contribuyentes en edificios sin utilidad pública, con la ilusa esperanza de lo que lo que no se ve no existe.

Que cualquier día volvamos otra gran avería es solo cuestión de tiempo, ya que seguimos con viejas canalizaciones para nuevas exigencias y si bien con la actual política de parcheo vamos tirando, no es mas que eso, arreglos puntuales sobre unas canalizaciones obsoletas.

Antonio Galán