Una Aguilar de la Frontera en el top 5 de la provincia

Anoche se presentó el alcaldable por el Partido Popular de Aguilar, el independiente José Mª Garrido, que viene con el objetivo de situar a Aguilar de la Frontera en el top 5 de la provincia de Córdoba.

Al acto acudieron a parte de numerosos simpatizantes y afiliados, contó con lun fuerte respaldo de la dirección provincial, ya que contó con la presencia de bastantes pesos pesados del Partido Popular

Adolfo Molina, presidente del PP cordobés pidió a todos “remar en la misma dirección y con el mismo objetivo para que José Mª sea el próximo alcalde, y ese objetivo no es otro que Aguilar de la Frontera”. “Todos los aguilarenses que piensen que esta ciudad merece más, tienen las puertas abiertas. Todos los aguilarenses que sientan que esta ciudad puede mejorar, tienen las puertas abiertas. Todos los aguilarenses que han confiado en otras convocatorias electorales por otras opciones políticas, y hoy se sienten decepcionados, tienen

las puertas abiertas en este proyecto”,

El presidente del PP cordobés ha puesto como ejemplo la gestión de Juanma Moreno en Andalucía. “Andalucía ya no está en el ostracismo, Andalucía es otra y está mejor que hace cuatro años. El Gobierno de Juanma Moreno ha mejorado la vida de los andaluces pese a una pandemia, una situación de grave sequía y una crisis inflacionista, y los datos así lo demuestran: tenemos menos paro, más empleo, menos abandono escolar, más gasto sanitario por habitante, menos personas con dificultad para llegar a fin de mes, más

exportaciones, más industrialización”.

Molina valoró el trabajo de la Junta Local, renovada recientemente con Rafael Luque como presidente local, y que ha hecho una “apuesta fuerte” de cara a las próximas elecciones. “Hay un gran equipo, un gran candidato y el mejor proyecto para que Aguilar avance”, ha dicho.

Candidato vinculado con el día a día

José Mª Garrido, natural de Aguilar de la Frontera, inició sus estudios en el Colegio Jesús Nazareno Padres Oblatos. Merced a su puesto en una conocida empresa cervecera, ha estado muy vinculado a Aguilar de la Frontera, poniendo en marcha y patrocinando actos locales como la Feria de día, la carrera popular, la cata de vino dirigida (que fue récord en el libro Guinness), así como colaboraciones para eventos, asociaciones etc, siempre que me han llamado, ha estado prestando su colaboración y apoyo ya sea con material, producto, trofeos, etc.. destacó José Mª Garrido

Ahora más relajado y con la experiencia de la vida y el cariño y pasión que tengo por mi pueblo quiero iniciar un proyecto para situar mi pueblo donde se merece, ya que tenemos todos los ingrediente para estar en el top 5.hacer de Aguilar de la Frontera un pueblo emprendedor, dinámico, turístico y referente de Córdoba. señaló el alcaldable

“Después de 37 años de socialismo en Andalucía fue posible el cambio, y gracias a ese cambio ahora somos motor de crecimiento en España y referente para otros territorios. Si fue posible en Andalucía, también lo es en Aguilar de la Frontera, y podemos ser una pieza de ese motor económico y de desarrollo.

Ese es mi objetivo, situar a Aguilar de la Frontera en el top 5 de los municipios de la provincia de Córdoba porque tiene potencial para serlo; quiero que sea un pueblo referente y que avance como lo hacen otros municipios gobernados por el Partido Popular”, ha dicho.

