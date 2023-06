Presentación de la VI Milla el Santo 2023

Esta mañana se ha presentación de forma oficial de la VI Milla el Santo, prueba organizada por el Club de Atletismo de Montilla y que este año se celebrará en la Pista de Atletismo de Montilla.

La VI Milla el Santo tiene abiertas las inscripciones para la VI Milla el Santo

DISTANCIAS y HORARIOS.

Chupetes (m y f) 19:00 h. 100 m.

Sub 8 (m y f) 19:10 h. 400 m.

Sub 10 (m y f) 19:20 h. 800 m.

Sub 12 (m y f) 19:30 h. 1200 m.

Sub 14 (m y f) 19:45 h. 1609 m.

Sub 16 (m y f) 20:00 h. 1609 m.

Sub 18 (m y f) 20:15 h. 1609 m.

Sub 20-23 (m y f) 20:30 h. 1609 m.

Senior masculino 20:45 h. 1609 m.

Discapacitados Psíquicos 21:00 h. 400 m.

Tu Salud en Forma 21:15 h. 400 m.

Senior A-B y Master femenino 21:30 h. 1609 m.

Master A m. 21:45 h. 1609 m.

Master B m. 22:00 h. 1609 m.

Master C y D m. 22:15 h. 1609 m.

Master E y F m. 22:30 h. 1609 m.

RECORRIDO: Pista de Atletismo (400 metros)

PREMIOS No acumulables prevalece la general sobre local.

1º General 100€

2º General 50€

3º General 30€

1º Local Jamón

2º Local 5 Litros de aceite

3º Local 2 Litros de aceite

Medalla para los 3 primeros de cada categoría.

Camiseta Técnica a la recogida del dorsal y Bolsa de regalo para todos los participantes que terminen la carrera y Ticket de bebida para categorías de Sub 16 a Master.

INSCRIPCIONES ONLINE: https://masatletismo.com/

• Sub 16 a Mater: 6 euros (optan a los premios de la general y local)

• Chupete a Sub 14: 2 euros

Fecha tope de Inscripción: 5 de Julio de 2023. (no se aceptarán inscripciones después de esta fecha)

RETIRADA DEL DORSAL: podrán retirarse de 18:00 horas a 19:30 h.

Listado de inscritosAñadir al calendario