La Sala Solera de Montilla acogerá el primer workshop de ‘Córdoba Next Generation Lab’

La Sala Solera de Montilla acogerá, el próximo miércoles, 15 de diciembre, a las 12:00 horas, el primer workshop de ‘Córdoba Next Generation Lab’ de la Diputación de Córdoba, al que se podrá asistir de forma presencial o por streaming; una iniciativa puesta en marcha con la intención de promover la innovación social para captar fondos europeos para la evolución de la provincia de Córdoba e impulsada por la Delegación de Programas Europeos y Administración Electrónica provincial.

Este workshop, que se presenta como el primero de una serie de siete que se desarrollarán en el primer trimestre del próximo año, uno en cada comarca, nace con la finalidad de hacer llegar la oportunidad que suponen los fondos Next Generation a cada rincón de la provincia acercando así el potencial a ayuntamientos y empresas.

Así lo ha explicado el responsable del Área, Víctor Montoro, quien ha explicado, además, que “Córdoba Next Generation ha nacido para convertirse en un ecosistema de innovación social desde el que es posible captar fondos europeos para la evolución de la provincia. Se trata de un espacio de ideación y desarrollo de proyectos con denominación de origen cordobesa que puedan llegar a financiarse con fondos europeos Next Generation para la recuperación económica pospandemia”.

En este sentido, Montoro ha relatado que “tenemos la vocación de apoyar a los municipios y al tejido productivo para identificar, preparar y presentar proyectos que aceleren la transformación hacia la recuperación a través de tres objetivos principales como son acercar de manera práctica el potencial de Córdoba Next Generation Lab a los ayuntamientos y empresas a través de estos workshops; promover proyectos innovadores y colaborativos en la provincia vinculados a los fondos Next Generation a través de laboratorios de innovación; y atraer y vincular una red de empresas con potencial de la provincia de Córdoba mediante la comunicación y la facilitación de oportunidades”.



En este sentido, esta primera jornada consistirá en la presentación Córdoba Next Generation donde se atenderán cuestiones como ¿En qué consiste la herramienta Córdoba Next Generation? y ¿Cómo puedo usar la herramienta?. Igualmente, se ofrecerá una píldora formativa sobre fondos Next Generation denominada Actualidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a cargo de Andrés Montero, vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno de España.

Seguidamente, se celebrará una mesa de trabajo sobre ‘Identificación de desafíos, oportunidades y fortalezas para afrontar las convocatorias’, en la que tomarán parte las personas asistentes, y donde se identificarán las necesidades latentes (problemáticas, desafíos y retos) en los municipios. Asimismo, se explorarán las fortalezas con las que se cuentan a partir del tejido empresarial disponible en la provincia de Córdoba.

En el acto de presentación de este primer workshop ha estado presente el segundo teniente de alcalde y delegado de Desarrollo Local del Ayuntamiento montillano, Manuel Carmona, quien ha añadido que “Montilla lleva desde hace varios años, y a través de varios proyectos, trabajando en las líneas de Next Generation, en concreto, desde 2018 que se puso en marcha Montilla Social Hub; o el iniciado en 2020, tras la pandemia, bajo el nombre Remontamos, donde se han seleccionado 107 medidas de alto impacto rápido y ejecutable generadoras de ecosistemas en el municipio bajo las dos políticas palancas, el cambio climático y la transformación digital ”.