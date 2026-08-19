La Junta eleva los incentivos para mejorar la competitividad de las pymes hasta los 329 millones

La Junta de Andalucía, a través de Andalucía TRADE, agencia pública adscrita a la Consejería de Universidad, industria, Energía e Innovación, ha culminado con éxito su línea de incentivos orientada al ‘Crecimiento y mejora de la competitividad de las pymes andaluzas’, cofinanciada con fondos FEDER, con más de 1.800 solicitudes de las empresas andaluzas. Para dar respuesta al volumen de proyectos recibidos, Andalucía TRADE prevé incrementar el incentivo aprobado de esta línea casi un 64% por encima de lo previsto inicialmente, lo que eleva el volumen total de incentivos a 329 millones.

Hasta el momento, en el marco de esta convocatoria se han aprobado incentivos por valor de 158,33 millones de euros para 610 proyectos empresariales, que contemplan una inversión comprometida de 362,65 millones de euros. Con esta acción el Gobierno andaluz facilita que microempresas y pymes ganen dimensión, eficiencia y capacidad competitiva en el mercado.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha señalado que «estas cifras muestran el notable éxito de esta convocatoria, a la que las empresas han concurrido con 1.820 solicitudes en tan sólo dos años y supone un aval para el plan estratégico de financiación puesto en marcha por Andalucía TRADE, que mantiene abiertas las líneas de apoyo a la creación de pequeñas empresas y el apoyo al comercio exterior, todas ellas cofinanciadas con FEDER, y en breve la segunda convocatoria no competitiva de I+D».

Para Paradela, «el Gobierno andaluz cumple con el compromiso que adoptó con las empresas andaluzas con la creación de Andalucía TRADE: instrumentos útiles, plazos ciertos, seguridad jurídica y más apoyo económico, el que hemos incrementado por encima de la previsión inicial para dar respuesta a la confianza generada en las empresas». «Los nuevos incentivos –ha avanzado el consejero— irán en la línea de dar respuesta a la necesidad que tienen las empresas andaluzas de abordar la frontera de la innovación tecnológica que tienen por delante».

Además de mantener abiertas las líneas de apoyo a la creación de pequeñas empresas y al comercio exterior, la agencia pública incorporará en 2026 hasta ocho nuevos instrumentos financieros autofinanciados con fondos FEDER, que elevarán el sistema global de financiación por encima de los 500 millones de euros.

Fondos de capital riesgo: 60 millones

Los primeros instrumentos que se pondrán a disposición del mercado son tres fondos de capital riesgo orientados a ‘startups’ y proyectos en fase de expansión temprana. Cofinanciados con FEDER y con una partida inicial pública de 58,8 millones de euros (un 62% superior a las anteriores convocatorias público-privadas), estos fondos pretenden corregir los fallos de mercado en las fases tempranas de crecimiento empresarial.

Además, se prevé llevar a cabo en torno a 60 operaciones de inversión (mediante capital y préstamos participativos) con un multiplicador estimado de 2,5, lo que movilizará una inversión total de 150 millones de euros.

La mayor oferta de I+D: 105 millones

Andalucía Trade ultima también la puesta en marcha de nuevas líneas complementarias destinadas a la I+D: una segunda línea no competitiva, por unos 18 millones de euros, y la convocatoria competitiva de I+D, que sumará 70 millones de euros a la que será la mayor oferta de financiación a la innovación empresarial de la historia de Andalucía cofinanciada con FEDER.

Además, contempla la puesta en marcha con 16,5 millones de euros de fondos propios de las subvenciones para pagar las comisiones de los avales y los gastos financieros de los préstamos garantizados por los avales prestados por las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) que operen en Andalucía; e, igualmente, las subvenciones para facilitar el acceso de las empresas a mercados de financiación alternativa, que contempla un presupuesto de un millón de euros para apoyar os gastos vinculados a distintas fases del proceso.