La izquierda, la Andalucía rural y la Constitución

Más allá del montante económico de políticas canallas, entiendo que debemos poner el foco en qué ha significado realmente para Andalucía. No es una cuestión de unas cuantas “manzanas podridas” se trata de una forma de “anomalía política y administrativa” generalizada que ejerció el PSOE durante décadas desde la Junta de Andalucía y que supo implantar muy bien en las zonas rurales (cuanto más pequeño es el pueblo, más enquistado está).

La sentencia de los ERE, por poner un ejemplo de los muchos que por desgracia hay, pone en evidencia la relación que existe sobre la supervivencia del PSOE en el poder casi 40 años y las redes clientelares a través de la malversación de fondos públicos, de la compra de la “paz social” mediante el dinero que tenía que ir destinado a los parados.

Corrupción, caciquismo y falta de humanidad

Corrupción, que significa “provecho” para unos pocos, para los “allegados”, tejiendo unas redes clientelares cuyos tentáculos se han extendido por cada uno de los pueblos de Andalucía como una forma de mantenerse en el poder. Es lo que venimos llamando desde hace años caciquismo del siglo XXI, caciquismo capitalista que significa el reparto de migajas para unos pocos a través de prebendas y tráfico de influencias pero que significa también el enriquecimiento ilícito de ciertos empresarios. No lo olvidemos.

Como decía, no se trata de políticas aisladas, incluso más allá tenemos el caso Malaya, el caso Edu, Invercaria, facturas de la UGT, etc… Se trata de una forma de entender la política y las Instituciones bien enraizada y engrasada, es un régimen político que hemos padecido y que seguimos padeciendo en Andalucía. Este mismo modelo es calcado en muchos de nuestros pueblos donde gobierna el PSOE. Tengo que decir que desde mi cargo de concejal me entristece como han manchado durante décadas unas siglas que también son, no lo olvidemos, de muchísimos socialistas de corazón que luchan por un mundo mejor.

Más allá de políticas corruptas, debemos analizar como toda la gestión de una determinada administración respondía a un mismo sistema que fue mimetizado por muchos pueblos gobernados por el PSOE. Afortunadamente no por todos, pero si tenemos que elegir al “paciente 0”, tendríamos que analizar las décadas de gobierno del PSOE e IU en Espejo (“tanto monta, monta tanto”).

Forman parte de un todo, de un sistema, de implantar el caciquismo como régimen de gobierno. Se trata de la “banalidad del caciquismo”, no hay que pensar, toda la maquinaria institucional está encauzada y engrasada para funcionar de esta forma en todas las esferas de la gestión pública.

Los ejemplos que hemos expuesto forman parte de un todo, prebendas y privilegios para unos pocos, en un sistema que permitía y permite el mantenimiento en el poder a través de tejer grandes redes clientelares y que además redundaban en grandes beneficios para determinados afines al sistema.

Desmontar entre entramado institucional a la llegada de un gobierno sería relativamente fácil a través de un cambio radical y revolucionario en las políticas sociales y a través de la creación de nuevas estructuras participativas que “expropiaran” la toma de decisiones.

Sin embargo aún queda un largo trabajo en cuanto al “caciquismo psicológico” que aún pervive en muchos vecinos. Masivas promesas de puestos de trabajo, enchufismo y privilegios para intentar coser las redes clientelares…

Por lo tanto, no debemos pensar que sólo es un caso más de corrupción, se trata de un determinado régimen muy arraigado, que tenía como epicentro la Junta de Andalucía pero que se ramifica en muchos gobiernos municipales donde el PSOE era o es la fuerza hegemónica.

Ese régimen sigue aún muy vivo y tiene incluso su pata “legal” y legitimada por amplias capas de la sociedad y de los partidos, como funcionamiento “normal” de las Instituciones.

Constitucion: igualdad de todos los españoles

Hoy celebramos el día de la Constitución Española, en el peor clima posible. Se cumplen 45 años desde que derribamos el único muro que había que derribar. Nadie debería levantar ninguno más por mucho que estemos ante un gobierno sustentado en la venta de España por 7 votos.

Muchos de nuestros ayuntamientos hacen como que este día no existe después de haber votado, al igual que sus jefes, a favor de la desigualdad de los españoles, a favor de que se le perdonen 15.000 millones a Cataluña mientras Andalucía clama por un reparto justo en la financiación autonómica… A favor de la Amnistía.

Hoy más que nunca la ley de todos y para todos. «Nuestra ley de leyes”. Apostemos de verdad por nuestros pueblos, por Andalucía y por España.