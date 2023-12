La campiña presente en el Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa

Rambleños, montillanos y ponteños tendrán representación en el LXIX Campeonato de Andalucía de Tenis de Mesa que se celebra del 26 al 30 de Diciembre en el Palacio de los Deportes «Carolina Marín»

La Federación Andaluza de Tenis de Mesa ha organizado este torneo de gran nivel, donde se concentran más 600 jugadores de todas las categorías, desde Benjamín a veteranos +65 y grandes clubes de toda Andalucía, pasarán por las 23 mesas instaladas en el Pabellón.

Los montillanos Paco y Manuel Alcaide, que militan en el Club Deportivo Tenis de Mesa La Rambla participarán en las categorías de Senior y Veterano +40.

También le acompañaran sus compañeros de equipo, como el gran jugador veterano +40 Juan Pérez y el novel Gorka Gandara.

La modalidad de juego por equipos será eliminatoria, mediante el Sistema Corbillón, con dobles al final, finalizando el encuentro cuando un equipo gane tres partidos.

A vs X

B vs Y

A vs Y

B vs X

DOBLES

Se disputará en dos fases. La primera fase será una fase de grupos y posteriormente se disputará un cuadro eliminatorio.

Es, sin duda, una oportunidad única para fomentar y disfrutar del Tenis de Mesa andaluz en un gran maratón deportivo en el que estos grandes jugadores podrán finalizar el 2023 desde la mañana, hasta la tarde noche.

Solo queda darle el mayor ánimo y que cosechen buenos resultados a mayor gloria de los seguidores de La Rambla y Montilla