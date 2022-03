Espejo monitoriza su consumo eléctrico municipal con Enlaza

El delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro, ha visitado el municipio de Espejo para conocer de primera mano un sistema instalado en el Consistorio que permite realizar la monitorización y seguimiento de los consumos eléctricos municipales gracias a la ejecución del proyecto Enlaza ‘Córdoba Municipios Inteligentes’. De esta manera, lo que se busca es facilitar y mejorar la gestión de los consumos y suministros energéticos dependientes de la entidad local, así como el desarrollo y seguimiento de proyectos de mejora de la eficiencia energética municipal.

Así lo ha explicado Montoro quien ha recalcado que “es la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba la que gestiona y administra la vertical energética del proyecto Enlaza, un proyecto que acerca la estrategia de Smartcity a los municipios de la provincia cordobesa proporcionando las herramientas necesarias para facilitar el conocimiento de sus recursos e instalaciones y mejorar la gestión desde una óptica digital, de análisis de datos, optimización de los recursos públicos y desde la sostenibilidad. Por ello, y de forma trasversal participan empresas y organismos de la Diputación como son la Agencia Provincial de la Energía, la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) y la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa)”.

En este sentido, la Agencia de la Energía ha sido la encargada de la definición inicial de las características del sistema a poner en marcha, del seguimiento de los desarrollos y de la implementación del software y hardware, así como de las instalaciones en los municipios y de la carga de datos inicial.

El también presidente de Eprinsa (Empresa Provincial de Informática) ha destacado que “se han sensorizado las diferentes instalaciones municipales, con el objetivo final de obtener los datos necesarios que faciliten la gestión. En concreto, se han instalado nueve analizadores de red, que permiten analizar los distintos parámetros de una instalación así como el consumo en los distintos circuitos, demanda, etc”.

“Además, se han instalado siete detectores de presencia asociados a la iluminación, que enciende el sistema lumínico cuando se detecta movimiento y lo apaga cuando no hay. Son especialmente útiles en las zonas comunes de los edificios para evitar el encendido cuando no hay uso, así se reduce el gasto energético asociado. Además, se ha instalado un panel con información sobre la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de CO2 en edificios de acceso público”, ha recalcado Víctor Montoro.

Este proyecto está enmarcado en la ‘II Convocatoria de Ciudades Inteligentes’ del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con un presupuesto de 4.847.608,63 euros, de los que un 69 por ciento son aportados por el Ministerio, a través de Red.es; y el 31 por ciento, por la institución provincial, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt).