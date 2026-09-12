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El Zacatecas procesionó por las calles de Montilla en su 450 aniversario

PorAntonio Galán

Sep 12, 2026 #Hdad. de la Veracruz

El Zacatecas procesionó por las calles de Montilla en su 450 aniversario acompañado de hermanos de la Veracruz, devotos y una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba nº.10.

Con motivo de los 450 años de la llegada a Montilla del del Cristo de Zacatecas, la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz y Devota Hdad. del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra organizó anoche su segundo acto del finde semana que sirve de paertura del año intenso de actividades en honor al aiversario de la llegada del Cristo de Zacatecas

El Solemne Vía Crucis extraordinario recorrió las calles de Montilla en un absoluto silencio, solo salpicado por el andar marcial de la escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba nº.10 que acompañó al sequito durante todo el Viacrucis.

Por Antonio Galán

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