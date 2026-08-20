El SAS hurta un especialista en Traumatología a la Campiña Sur de Córdoba

Maniobras oscuras alimentan la teoría del desmantelamiento soterrado y paulatino de la sanidad en la campiña cordobesa

Desde el principio de la integración de los hospitales de Puente Genil y Montilla en el Área Sanitaria Sur de Córdoba el Sindicato Médico mantiene, junto al resto de organizaciones sindicales y a la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia (ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, CELEBRADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023), que dicha área sanitaria es difícil de gestionar, tanto por su extensión como por el número de población atendida.

El pez grande se come al chico

El pasado 12 de junio por fin salió ( tras casi UN AÑO VACANTE) convocada la sustitución de una plaza de Traumatología, estructural, del hospital de Montilla, https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-ooe_puesto_base_documento/2026/11271_O.pdf

La convocatoria se ha resuelto, pero el traumatólogo que ha sido nombrado sustituto ha sido obligado a desarrollar su trabajo en el hospital de Cabra, restando al hospital montillano una plaza estructural.

¿Y qué dicen los datos?

Pues no cuadran, veamos:

1.- La lista de espera quirúrgica de Traumatología en la zona de Montilla está disparada, lo que ha obligado a externalizar a la sanidad privada operaciones de artroscopia de rodilla, artroscopia de hombro, prótesis de rodilla y prótesis de cadera. ¿Tiene sentido que el hospital egabrense absorba un traumatólogo de la campiña cuando se están derivando pacientes a hospitales privados? La idea de acercar la sanidad a la población ¿Ya se ha olvidado?

2.- Las citas para consultas externas no urgentes están más que disparadas. Desde enero de 2026 tenemos algo más de 1500 citas pendientes de ser vistas en Traumatología derivadas de atención primaria. A eso habría que sumar unas 200 más derivadas desde los distintos servicios del hospital.

¿Tiene sentido que el hospital egabrense se apropie de una plaza estructural del hospital montillano cuando más de mil setecientos pacientes de la campiña están esperando su cita desde enero?

3.- El caso de Puente Genil. Hace ya unos años que el traumatólogo propietario se jubiló. Ha habido convocatorias e intentos de contratar a profesionales para que cubran dicha ausencia pero, algunas veces por equivocaciones a la hora de explicitar el cometido de la oferta, otras por no aceptar a profesionales que querían compatibilizar el trabajo en Puente Genil con el desarrollo de actividad en el hospital de Montilla ha hecho que la cobertura de dicho puesto sea irregular y, no siendo atractiva , teniendo en cuenta el déficit de especialistas, los posibles candidatos han decidido ejercer en otros hospitales de la provincia o provincias aledañas.

Traumatología no es la única especialidad con problemas en la campiña, veamos algún ejemplo:

Neumología : En el hospital de Montilla se están citando a pacientes con cita pendiente desde mayo de 2025 ( hay casi 700 esperando).

: En el hospital de Montilla se están citando a pacientes con cita pendiente desde ( hay casi 700 esperando). Digestivo: Hay pendientes más de 700 pacientes esperando su cita, ahora les va tocando a los que derivaron desde atención primaria en agosto de 2025.

En el Sindicato Médico estamos de acuerdo con todas las fuerzas políticas de la provincia, es necesaria la creación de un área sanitaria propia, la gestión sería más fácil y dinámica; Mientras estemos incluidos en el macroárea, el pez grande siempre se comerá al chico.

Sindicato Médico de Córdoba