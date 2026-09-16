El III Membrillo Fest resonará en la tarde noche pontanesa

La tercera edición del Membrillo Fest, que se celebrará en la Caseta Municipal los días 25 y 26 de septiembre, avanza con un ritmo de venta de entradas muy positivo, según han destacado el concejal de Festejos, Joaquín Reina, y el director de Producción y Marketing de Inala Producciones, Héctor Collín, durante la presentación oficial del cartel.



El concejal de Festejos, Joaquín Reina, subrayó que el festival “se está consolidando como un referente en el centro de Andalucía”, poniendo en valor la colaboración con Inala Producciones, responsables también de otras iniciativas culturales en la localidad. El edil señaló que el Ayuntamiento continúa reforzando una programación estable de ocio y espectáculos, destacando que el cartel de este año “es equilibrado, está compensado y reúne artistas de primer nivel”, algo que repercute de forma muy positiva en el municipio por el impacto económico que genera en comercios, hoteles y establecimientos hosteleros.

Por su parte, Collín resaltó que el Membrillo Fest “ofrece una oferta musical de alta calidad”, con figuras destacadas como el DJ internacional Aaron Sevilla y la banda M Clan, reconocida dentro y fuera de España. También agradeció la respuesta del público pontanés, “siempre dispuesto y agradecido”, y expresó su deseo de que la colaboración con Puente Genil continúe durante muchos años.

Las entradas para cada jornada tienen un precio de 25 euros + gastos de gestión, disponibles en la web de Inala Producciones, mientras que el abono para ambos días se ofrece por 40 euros + gastos de gestión.

Ya están habilitados puntos de venta físicos en distintos establecimientos del municipio como Tapamanía.

El festival abrirá sus puertas ambos días a las 19:30 horas.

Viernes 25: Aaron Sevilla (21:00), LaGore (23:15) y Les Castizos (00:45).

Sábado 26: Kiko Veneno (20:30), Nacha Pop (22:10) y M Clan (23:50)